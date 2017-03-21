Что принесет Турции появление российских войск в Сирийском Африне

Появление российских военнослужащих в городе Африн в сирийском Курдистане свидетельствует о том, что Россия намерена продемонстрировать свою ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии, пишет издание Le Monde.

Для Турции ввод российского контингента в Африн означает конец операции "Щит Евфрата", начавшейся в августе 2016 года, полагает автор публикации. Теперь блокированы все направления, по которым могло бы продолжаться наступление: на юге — сирийскими войсками, а на западе — российскими военнослужащими, расположившимися в буферной зоне, разделяющей турецкие войска и курдские Отряды народной самообороны, говорится в статье.

Северная часть Сирии находится под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Именно борьба с курдами была одной из целей операции турецких войск в Сирии, говорится в статье.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ* и курдов и с участием сирийской оппозиции взяла расположенные на севере Сирии города Джараблус и Эль-Баб.

20 марта стало известно о появлении российских военнослужащих с бронетехникой в сирийском городе Африн. Министерство обороны РФ сообщило, что они создадут филиал российского Центра примирения враждующих сторон на линии соприкосновения курдского ополчения и подразделений оппозиционной Сирийской свободной армии. Одновременно в оборонном ведомстве опровергли информацию о создании в Африне военной базы.

*Террористическая группировка, запрещенная в РФ