Дамаск: армии Сирии в тяжёлом бою потеряла 70 солдат, убито 100 боевиков

Атака началась с нападения двух смертников на заминированных джихад-мобилях, которые взорвались вблизи позиций Армии Сирии. Вслед за ними на штурм пошли бандгруппы, проникшие через туннели.

Как сообщалось, бойцы САА вынуждены были отступить, чтобы уменьшить потери и осуществить перегруппировку. Террористам удалось захватить целый ряд важных строений и промышленных объектов в западной части Джобара.

После отступления защитников этого района, военное командование перебросило большие подкрепления из северной части района Кабун, чтобы вернуть потерянные позиции.

Военная авиация также начала наносить массированные удары по прорвавшимся джихадистам.

Сегодня, после 16-часового ожесточенного контрнаступления, Сирийская арабская армия возвратила ранее захваченные джихадистами объекты и позиции в восточной части Дамаска.

Во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии, Сирийской арабской армии удалось вернуть контроль над электростанцией. Это позволило продолжить наступление в направлении магазина «Мерседес» и гаражей Альбумара в Аль-Аббасийне.

В понедельник утром САА удалось прорвать линию обороны боевиков вдоль Аббасийн-Джобар, что привело к возврату всех ранее утерянных позиций.

По данным арабских СМИ, Сирийская арабская армия в ходе обороны и наступления за 2 дня потеряла около 72 солдат, причем большинство из них погибло от рук террористов-смертников исламистской коалиции «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующей под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*)

В то время как число уничтоженных членов НВФ, по предварительным оценкам, составляет около 100 боевиков.

По данным медиа-крыла Tiger Force, «Джебхат ан-Нусра» потеряла 42 террориста, «Ахрар аш-Шам» — 20, «Файлак Рахман» — 15, «Джейш Аль-Ислам» — 6, неизвестная группировка — 10.

*Запрещенная в РФ террористическая организация