ДНР и ЛНР против Украины 2017: новый виток войны начнётся летом

По факту кампании 2014 года, Дебальцевской кампании зимы 2015 года многие ожидали наступления ВСН на север и запад, с целью разгрома ВСУ. При тыловой поддержке из России. То есть, применения стратегии сокрушения (исходя из классического деления стратегии), с довольно большими человеческими жертвами и затратами ресурсов.
Именно из такого понимания ситуации была связана частная инициатива руководителя одного из ведомств молодой ДНР, одобренная руководством республики, по неудачной атаке Марьинки в июне 2015 года. Акции, плохо скоординированной и подготовленной, и потому обернувшейся большими жертвами.
"Окна возможностей" ("окна Овертона") то открывались, то закрывались в сознании политически активной части населения. То по причине выборов президента США, то из-за смены сезона на Украине (зимы, весенней распутицы и так далее). Следующее "окно Овертона" откроется в мае либо летом сего года, что не означает, однако, активизации боевых действий на тот период.
Краткая оценка перспектив:
На 30.12.2016 года ЛДНР (или молодые республики Донбасса - какой удачней термин?) дали следующие оценки по ВСУ:
1. ДНР: личного состава — 32 тысячи 438 человек, танков — 213 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм – 351 единица, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 единиц, РСЗО — 84 единицы, боевых бронированных машин – 1154
http://rls.tv/post/32346
2. ЛНР: личного состава – 19,464 тысячи человек, танков – 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра – 235 единиц
http://so-l.ru/news/show/lnr_vsu_perebrosili_v_donbass_bolee_400_tankov_i
Видимо, это считалось против каждой из республик и цифры требовалось суммировать. Тем самым, группировка ВСУ "в зоне АТО" под финал 2016 года очень сильно "просела" за осень (52 тысячи в ВСУ, некоторое число "ведомственников" и в нацформированиях - в сумме 60-65 тысяч штыков). Примерно на 20 тысяч штыков.
При этом часть сил (та же 128-я горно-пехотная бригада, известная по Дебальцево) под Новый год получила приказ на ротацию и новогоднюю ночь встречала в эшелонах под Киевом. Т.е. "просед" был связан с элементарной отправкой личного состава по домам: 17-18 января 128-я бригада уже вовсю "светиться" под Станицей Луганской.
Часть личного состава 55-й артиллерийской бригады отмечается в празднованиях в Запорожье, 57-я находится на отдыхе в Херсоне, 92-я стоит под парами в Харькове. В общем, части отвели.
Для сравнения, вот как создатели недружественного ресурса Милкавказ (что означает необходимость оценивать данный ресурс с определённой долей скептицизма) оценивали ВСН (правда, по состоянию на лето 2016 года):
http://www.milkavkaz.net/2016/07/vooruzhennye-sily-dnr-i-lnr-boevoj-i-chislennyj-sostav.html
Правда, по этим данным ВСН имеет по штату не менее 50-60 тысяч штыков, не меньше 320 танков (видимо, цифра занижена - по приведенным ОШС получается сильно больше, не меньше 400 машин), сотни артиллерийских систем. Все это - включая ведомственные структуры, что и дает отличие от общепринятых оценок в 32-35 тысяч военнослужащих (последние, возможно, только Корпуса). Однако по факту, видимо, штатной укомплектованности не было никогда.
Всё это - на 426 километров фронта, большая часть которого опирается на сильно урбанизированную местность (плотную городскую застройку) и реки Кальмиус и Северский Донец. Соответственно, ни о какой операции, аналогу операции "Буря", проведенной в Сербской Краине в 1995 году хорватами, говорить пока не приходится.
Имеются оценки на 11 февраля: "Общая численность до 89 950 чел., батальонов и БТГ – 75; танков до 432; РСЗО до 206; ББМ до 2085".
http://rusnewstoday24.ru/voennyie-materialyi/kiev-styanul-k-linii-soprikosnoveniya-90-tyisyach-boytsov.html
Т.е за месяц (с начала января по начало февраля) численность войск ВСУ возросла примерно в полтора раза, с 60 до 90 тысяч штыков, притом, что количество техники увеличилось незначительно - тех же танков на 30-35 единиц (просто подвели из тыла оттянутый и отправленный в отпуска на Новый Год личный состав).
Однако оправданность указанной цифры - "90 тысяч" штыков, - вызывает определённые сомнения. Нет, безусловно, основной тренд российских масс-медиа сегодня (применительно к ситуации на Донбассе) - "мы слабые, они сильные". Однако есть закономерные основания считать, что названное число "90 тысяч" существует сегодня только лишь на бумаге.
Сто лет назад переживавшая внутренний системный кризис Российская империя терпела поражение в Первой мировой войне. Пришедшее к власти Временное правительство, принятые им законодательные акты, фактическое установление двоевластия в стране привели к развалу фронта. Сотни тысяч и миллионы солдат потянулись из зоны военных действий домой, прихватив с собой винтовки и прочую казенную материальную часть.
Нечто подобное с Нового Года начало происходить на Украине. В начале января 2017 года президент Порошенко, руководствуясь не совсем понятными убеждениями, подписал закон (ранее, в начале декабря 2016 года принятый Радой Украины) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы».
Среди прочих мер в данном законодательном акте военнослужащим Украины, проходящим службу по контракту, предоставлялось право досрочного расторжения контракта (при условии наличии срока службы до 2 лет, правда). Притом, что такой мере предшествовал повальный набор на контрактную службу лиц, направляемых в "зону АТО" в 2016 году, с заменой "ведомственников" и тех, кто проходил там срочную службу. То есть, комбатанту предоставлялось вполне законное право покинуть территорию риска без всякого признания его дезертиром и уголовного преследования по законодательству Украины.
То, к каким последствиям это приводит, можно увидеть на приводимых ниже примерах. ВСУ сегодня - это примерно четыре десятка различных бригад (танковых, механизированных, аэромобильных и артиллерийских), без учета прочих и с учетом вновь возрождаемых частей. Численно это должно быть очень много (примерно по 5 тысяч штыков в среднем на бригаду), но по факту заметно меньше.
Так, больше четверти личного состава николаевской 79-й аэромобильной бригады подало заявление на увольнение в апреле по причине систематических невыплат жалования. Сегодня бригада насчитывает 1700 человек (по штату военного времени - 5400 штыков). С учётом апрельского "исхода" (482 военнослужащих) и последующего майского (ещё 800 бойцов) к лету бригада будет представлять собой сводное подразделение батальонного уровня (400-500 штыков), мало способное решать возлагаемые на неё задачи.
http://warfiles.ru/show-146537-iz-nikolaevskoy-79-y-brigady-massovo-uvolnyayutsya-desantniki.html
Есть и другие данные. Так, в феврале 72-я механизированная бригада ВСУ оказалась фактически отведена с линии соприкосновения в связи с масштабами увольнений и дезертирства. 128-я бригада также присутствует на Луганском направлении лишь отчасти (недавно её подразделения опять отметились на родовом полигоне в Закарпатье).
Это несколько больше тех ожидаемых "10% уволившихся" из числа 70 тысяч контрактников, о которых 11 января 2017 года пафосно заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.
Последствия - к лету
В итоге к лету ожидается максимальный отток кадров из рядов ВСУ. Информация, которая усиленно замалчивается в СМИ (однако первые тревожные звоночки, как видно выше, есть). Этот период совпадает со временем наиболее оптимального сезона для наступления на Украине ("когда земля подсохнет").
Притом, что в то время, как ВСУ убывает - ВСН укрепляется, переигрывая в позиционной борьбе. Оценки потенциала сил оперативных командований Донецка и Луганска на сегодня - предельный повод для путаницы (одни разбросы "от 300 до 700 танков" и "от 30 до 70 тысяч" личного состава, без их раскладки, чего стоят). Притом, что переход от победной стратегии измора к не менее победной стратегии сокрушения (переход от обороны к наступлению - то, что Наполеон Бонапарт называл "сложнейшей операцией") - всегда возможен по факту достижения определённого уровня.
Новое "окно Овертона" откроется с наступлением тепла - мая и лета. Нужно дождаться этого сезона.
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