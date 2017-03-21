ДНР и ЛНР против Украины 2017: новый виток войны начнётся летом

Вступление.



По факту кампании 2014 года, Дебальцевской кампании зимы 2015 года многие ожидали наступления ВСН на север и запад, с целью разгрома ВСУ. При тыловой поддержке из России. То есть, применения стратегии сокрушения (исходя из классического деления стратегии), с довольно большими человеческими жертвами и затратами ресурсов.



Именно из такого понимания ситуации была связана частная инициатива руководителя одного из ведомств молодой ДНР, одобренная руководством республики, по неудачной атаке Марьинки в июне 2015 года. Акции, плохо скоординированной и подготовленной, и потому обернувшейся большими жертвами.

Однако со временем бои стихли. обернувшись позиционными дуэлями и деятельностью ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) вдоль линии фронта (а также в глубине молодых республики ДНР и ЛНР - в связи с созданием Украиной собственных централизованных сил специальных операций, что было юридически оформлено 26 июля 2016 года). Понемногу стало и меньше прогнозов по активизации боевых действий - в связи с уменьшением кровопролитности конфликта. Стал очевиден истинный формат противостояния: война на истощение или война на измор (полной противоположности сокрушения - согласно всё тому же понимаю стратегии в классическом смысле).



"Окна возможностей" ("окна Овертона") то открывались, то закрывались в сознании политически активной части населения. То по причине выборов президента США, то из-за смены сезона на Украине (зимы, весенней распутицы и так далее). Следующее "окно Овертона" откроется в мае либо летом сего года, что не означает, однако, активизации боевых действий на тот период.





Краткая оценка перспектив:



На 30.12.2016 года ЛДНР (или молодые республики Донбасса - какой удачней термин?) дали следующие оценки по ВСУ:



1. ДНР: личного состава — 32 тысячи 438 человек, танков — 213 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм – 351 единица, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 единиц, РСЗО — 84 единицы, боевых бронированных машин – 1154

http://rls.tv/post/32346



2. ЛНР: личного состава – 19,464 тысячи человек, танков – 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра – 235 единиц

http://so-l.ru/news/show/lnr_vsu_perebrosili_v_donbass_bolee_400_tankov_i



Видимо, это считалось против каждой из республик и цифры требовалось суммировать. Тем самым, группировка ВСУ "в зоне АТО" под финал 2016 года очень сильно "просела" за осень (52 тысячи в ВСУ, некоторое число "ведомственников" и в нацформированиях - в сумме 60-65 тысяч штыков). Примерно на 20 тысяч штыков.



При этом часть сил (та же 128-я горно-пехотная бригада, известная по Дебальцево) под Новый год получила приказ на ротацию и новогоднюю ночь встречала в эшелонах под Киевом. Т.е. "просед" был связан с элементарной отправкой личного состава по домам: 17-18 января 128-я бригада уже вовсю "светиться" под Станицей Луганской.



Часть личного состава 55-й артиллерийской бригады отмечается в празднованиях в Запорожье, 57-я находится на отдыхе в Херсоне, 92-я стоит под парами в Харькове. В общем, части отвели.



Для сравнения, вот как создатели недружественного ресурса Милкавказ (что означает необходимость оценивать данный ресурс с определённой долей скептицизма) оценивали ВСН (правда, по состоянию на лето 2016 года):



http://www.milkavkaz.net/2016/07/vooruzhennye-sily-dnr-i-lnr-boevoj-i-chislennyj-sostav.html



Правда, по этим данным ВСН имеет по штату не менее 50-60 тысяч штыков, не меньше 320 танков (видимо, цифра занижена - по приведенным ОШС получается сильно больше, не меньше 400 машин), сотни артиллерийских систем. Все это - включая ведомственные структуры, что и дает отличие от общепринятых оценок в 32-35 тысяч военнослужащих (последние, возможно, только Корпуса). Однако по факту, видимо, штатной укомплектованности не было никогда. На 30.12.2016 года ЛДНР (или молодые республики Донбасса - какой удачней термин?) дали следующие оценки по ВСУ:1. ДНР: личного состава — 32 тысячи 438 человек, танков — 213 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм – 351 единица, минометов калибром 82 и 120 мм — 198 единиц, РСЗО — 84 единицы, боевых бронированных машин – 11542. ЛНР: личного состава – 19,464 тысячи человек, танков – 186 единиц, артиллерийских установок калибром 152 и 122 миллиметра – 235 единицВидимо, это считалось против каждой из республик и цифры требовалось суммировать. Тем самым, группировка ВСУ "в зоне АТО" под финал 2016 года очень сильно "просела" за осень (52 тысячи в ВСУ, некоторое число "ведомственников" и в нацформированиях - в сумме 60-65 тысяч штыков). Примерно на 20 тысяч штыков.При этом часть сил (та же 128-я горно-пехотная бригада, известная по Дебальцево) под Новый год получила приказ на ротацию и новогоднюю ночь встречала в эшелонах под Киевом. Т.е. "просед" был связан с элементарной отправкой личного состава по домам: 17-18 января 128-я бригада уже вовсю "светиться" под Станицей Луганской.Часть личного состава 55-й артиллерийской бригады отмечается в празднованиях в Запорожье, 57-я находится на отдыхе в Херсоне, 92-я стоит под парами в Харькове. В общем, части отвели.Для сравнения, вот как создатели недружественного ресурса Милкавказ (что означает необходимость оценивать данный ресурс с определённой долей скептицизма) оценивали ВСН (правда, по состоянию на лето 2016 года):Правда, по этим данным ВСН имеет по штату не менее 50-60 тысяч штыков, не меньше 320 танков (видимо, цифра занижена - по приведенным ОШС получается сильно больше, не меньше 400 машин), сотни артиллерийских систем. Все это - включая ведомственные структуры, что и дает отличие от общепринятых оценок в 32-35 тысяч военнослужащих (последние, возможно, только Корпуса). Однако по факту, видимо, штатной укомплектованности не было никогда.





Всё это - на 426 километров фронта, большая часть которого опирается на сильно урбанизированную местность (плотную городскую застройку) и реки Кальмиус и Северский Донец. Соответственно, ни о какой операции, аналогу операции "Буря", проведенной в Сербской Краине в 1995 году хорватами, говорить пока не приходится.



Имеются оценки на 11 февраля: "Общая численность до 89 950 чел., батальонов и БТГ – 75; танков до 432; РСЗО до 206; ББМ до 2085".



http://rusnewstoday24.ru/voennyie-materialyi/kiev-styanul-k-linii-soprikosnoveniya-90-tyisyach-boytsov.html



Т.е за месяц (с начала января по начало февраля) численность войск ВСУ возросла примерно в полтора раза, с 60 до 90 тысяч штыков, притом, что количество техники увеличилось незначительно - тех же танков на 30-35 единиц (просто подвели из тыла оттянутый и отправленный в отпуска на Новый Год личный состав).



Однако оправданность указанной цифры - "90 тысяч" штыков, - вызывает определённые сомнения. Нет, безусловно, основной тренд российских масс-медиа сегодня (применительно к ситуации на Донбассе) - "мы слабые, они сильные". Однако есть закономерные основания считать, что названное число "90 тысяч" существует сегодня только лишь на бумаге. Кроме того, ЛДНР обладают подготовленным резервом (численность которого только по ДНР составляла на лето 2016 года не менее 30-40 тысяч штыков), что вкупе с отрядами добровольцев из России при полной мобилизации способно дать свыше 100 тысяч человек в рядах ВСН, которым будут противостоять сопоставимое или (возможно) даже немного меньшее число ВСУ - командование которых по-прежнему держит часть сил на Перекопе и под Одессой (где проходят учения).Всё это - на 426 километров фронта, большая часть которого опирается на сильно урбанизированную местность (плотную городскую застройку) и реки Кальмиус и Северский Донец. Соответственно, ни о какой операции, аналогу операции "Буря", проведенной в Сербской Краине в 1995 году хорватами, говорить пока не приходится.Имеются оценки на 11 февраля: "Общая численность до 89 950 чел., батальонов и БТГ – 75; танков до 432; РСЗО до 206; ББМ до 2085".Т.е за месяц (с начала января по начало февраля) численность войск ВСУ возросла примерно в полтора раза, с 60 до 90 тысяч штыков, притом, что количество техники увеличилось незначительно - тех же танков на 30-35 единиц (просто подвели из тыла оттянутый и отправленный в отпуска на Новый Год личный состав).Однако оправданность указанной цифры - "90 тысяч" штыков, - вызывает определённые сомнения. Нет, безусловно, основной тренд российских масс-медиа сегодня (применительно к ситуации на Донбассе) - "мы слабые, они сильные". Однако есть закономерные основания считать, что названное число "90 тысяч" существует сегодня только лишь на бумаге.