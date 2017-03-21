ДНР: каратели ВСУ в Коминтерново потеряли 10 человек убитыми в ходе провального наступления

Украинские войска сегодня потеряли 15 человек убитыми и ранеными в результате попытки прорыва позиций ВС ДНР на южном участке фронта вблизи села Коминтерново.

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании Республики.

«Сегодня в 12:40 ДРГ противника силами до двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций ДНР в районе села Коминтерново, — заявили в командовании.

«В результате боестолкновения противник вынужден был отступить на исходные позиции. В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1», — подчеркнули в военном ведомстве.

По данным оперативного командования, в результате столкновения ранены трое военнослужащих ДНР.