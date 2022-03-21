Эксперты оценили динамику в крупных городах России

Russf Мар 21, 2022 Интересное

По словам специалистов, с 24 февраля в жизни крупных городов России произошли некоторые изменения. В частности, после повышения ключевой ставки и значительного роста ставок по ипотеке россияне стали чаще предпочитать арендное жилье.

Однако несмотря на это, стоимость аренды в Москве снизилась на 5%. Кроме того, на 17% уменьшился спрос на аренду жилья. Эксперты связывают это обстоятельство с уходом с российского рынка крупных иностранных компаний. В этой связи сотрудники, жившие в больших городах и лишившиеся работы, вынуждены покидать их.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.