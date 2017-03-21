Февраль россиянам запомнился Масленицей и усиливающейся бедностью

Левада-Центр опросил 1600 человек из 137 населённых пунктов страны о том, чем запомнился им уходящий месяц.

Готовых ответов социологи не заготовили, поэтому граждане отвечали так, как они думали. За последние четыре недели людям больше всего запомнились праздники День защитника Отечества и Масленица. Об этом социологам рассказали 26% и 21% соответственно. А вот 19% сетовали на рост цен и падение уровня жизни. Ещё 18% огорчены смертью постпреда России в ООН Виталия Чуркина, сообщает mk.ru.

Россиян интересуют и события на Донбассе: блокада, возобновление боевых действий, убийство полевого командира Михаила «Гиви» Толстых. Люди говорили и о начале Великого поста, инаугурации президента США Дональда Трампа, убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, турне президента России по Центральной Азии, крушении Ту-154 в Черном море. Немногие вспомнили об отравлении «Боярышником» в Иркутске вспомнили, нападениях на врачей по всей России и премию «Оскар».

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