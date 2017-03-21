Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Станция «Новокрестовская»:

ТПМК «Надежда»

Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать 30 апреля 2018 года. Проходческий щит уже пошел от нее в сторону «Приморской».

Землеройно-транспортная машины со стороны «Беговой» уже прошла место станции и двинулась в сторону «Приморской». Всего пройдено 3,2 км, осталось 2,3 км. Навстречу от «Приморской» также движутся два щита. Щит от «Беговой» не извлекали на поверхность для техобслуживания. За счет этого, удалось сэкономить 500 млн рублей и 2 месяца времени.

Строительство станции «Беговая» («Улица Савушкина»). Март 2017

Вид на саму станцию, а точнее на плиту покрытия.Ширина станции будет варьироваться от 22,89 до 32,12 метров.Длина станции составит 197,98 метров.

Спускаемся на верхнюю отметку станции, где будут располагаться кассовый зал, досмотровые зоны, зоны турникетов и зоны эскалаторов.

На станции продолжается разработка грунта, завершена плита перекрытия, отделяющая верхний уровень от среднего (служебного) уровня. На сваи-колонны монтируются «столики» к которым будет вязаться арматура перекрытия. Проём для эскалаторов. Грунты здесь очень слабые, очень, жижа одним словом, что существенно затормаживает разработку.

От непосредственного места разработки грунт по транспортёру выдаётся на накопительную площадку, которая организована прямо над двухпутным тоннелем (разумеется, временно), и откуда её выдают на поверхность ковшом, загружаю сразу в самосвалы.

Так как территория строительной площадки очень ограниченная, нет возможности организовать накопительный отвал, приходится работать с колёс, что, разумеется, затягивает сроки.

Работы ведутся на предельном для подобных условий темпе. Завершить разработку станции планируется к осени.

Станция «Путиловская», 10 марта.Срок сдачи: 2022 г.

Станция «Южная»

Двухпутный тоннель вблизи станции «Южная»