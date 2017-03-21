Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Станция «Новокрестовская»:

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

ТПМК «Надежда»

Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать 30 апреля 2018 года. Проходческий щит уже пошел от нее в сторону «Приморской».

Землеройно-транспортная машины со стороны «Беговой» уже прошла место станции и двинулась в сторону «Приморской». Всего пройдено 3,2 км, осталось 2,3 км. Навстречу от «Приморской» также движутся два щита. Щит от «Беговой» не извлекали на поверхность для техобслуживания. За счет этого, удалось сэкономить 500 млн рублей и 2 месяца времени.


  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Строительство станции «Беговая» («Улица Савушкина»). Март 2017

Вид на саму станцию, а точнее на плиту покрытия.Ширина станции будет варьироваться от 22,89 до 32,12 метров.Длина станции составит 197,98 метров.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Спускаемся на верхнюю отметку станции, где будут располагаться кассовый зал, досмотровые зоны, зоны турникетов и зоны эскалаторов.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

На станции продолжается разработка грунта, завершена плита перекрытия, отделяющая верхний уровень от среднего (служебного) уровня. На сваи-колонны монтируются «столики» к которым будет вязаться арматура перекрытия. Проём для эскалаторов. Грунты здесь очень слабые, очень, жижа одним словом, что существенно затормаживает разработку.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

От непосредственного места разработки грунт по транспортёру выдаётся на накопительную площадку, которая организована прямо над двухпутным тоннелем (разумеется, временно), и откуда её выдают на поверхность ковшом, загружаю сразу в самосвалы.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Так как территория строительной площадки очень ограниченная, нет возможности организовать накопительный отвал, приходится работать с колёс, что, разумеется, затягивает сроки.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Работы ведутся на предельном для подобных условий темпе. Завершить разработку станции планируется к осени.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Станция «Путиловская», 10 марта.Срок сдачи: 2022 г.

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

Станция «Южная»

Двухпутный тоннель вблизи станции «Южная»

  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена
  • Фоторепортаж строительства Петербургского метрополитена

 

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