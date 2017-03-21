Газовые «сны» Вовы Гройсмана: врет и не краснеет, истинный сын лейтенанта Шмидта

Вова Гройсман чем дальше, тем чем-то все сильнее мне нравится. Чем, спросите вы? А он не скучный. Он лжец, которых еще поискать. Причем делает это с честным и каким-то детским лицом.

Например сегодня, он не моргнув глазом заявил:

"Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали (...) добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше, чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость".

Комментарий. Что такое плюс 500 млн. кубов в год? Это примерно 40 млн. кубов добавки каждый месяц. А вот что говорит статистика Украины ... пока за январь:

Как видим в январе вместо роста на 40 млн. кубов, имеем падение 8 млн кубов. А за ним будет февраль, в котором не 29 дней (как в 2016 году) а 28 и т.д. Неужели всей этой статистики нет на столе у Вовы? есть. Но он просто прекрасен, врет и не краснеет:

Люблю таких.

П.С. Вова жги дальше. Так им побольше лапши на уши. Пусть слушают.