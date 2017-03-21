Глава ДНР Захарченко проведет прямую линию с жителями подконтрольной Киеву территории

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глава ДНР Захарченко проведет прямую линию с жителями подконтрольной Киеву территории

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко проведет в среду прямую линию с жителями подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила его администрация.

"В среду 22 марта пройдет телевизионная прямая линия главы Донецкой народной республики с жителями территорий бывшей Донецкой области, временно подконтрольных Украине", — говорится в сообщении администрации главы ДНР.

Речь будет идти, в частности, о гуманитарной программе по воссоединению Донбасса. Также глава ДНР ответит на вопросы, которые будут поступать в студию, добавили в администрации.

"Дорогие земляки, я предлагаю вам поговорить о наших проблемах и наших планах в прямом эфире. Звоните и пишите – я постараюсь ответить на все ваши вопросы", — приводит слова Захарченко его пресс-служба.

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