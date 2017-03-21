Глава Хакасии поручил уделить особое внимание здоровью сельчан

Глава Хакасии Виктор Зимин провел рабочую встречу с министром здравоохранения республики Натальей Коган.

Руководитель региона отметил, что за последние годы на модернизацию медицинской сферы республики направлены огромные средства – порядка 40 миллиардов рублей. Построен новый лечебный корпус республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской, готовится к вводу в эксплуатацию перинатальный центр. При этом Виктор Зимин подчеркнул, что наряду с развитием инфраструктуры и оснащением объектов современным оборудованием нельзя забывать о главном – внимательном отношении к пациентам. Отдельное внимание стоит уделить здоровью жителей Хакасии, проживающих в сельской местности.

- Прошу мобилизовать все передвижные средства по обследованию населения, которые есть в наличии, пусть проведут комплексное медицинское обследование. Особенно сельского населения. Люди ждут внимания и мы должны усилить работу в этом направлении. Требуйте от своих врачей внимательного отношения к пациентам, - сказал Виктор Зимин.

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