Израиль потерял разведывательный беспилотник в Сирии

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Эту информацию подтвердили в израильской армии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Инцидент произошёл в воскресенье. Потеря летательного аппарата не вызвала утечки важной информации. Ранее арабские СМИ сообщили, что сирийские средства ПВО сбили израильский беспилотник, который появился в небе над городом Эль-Кунейтра. Техника типа Skylark используются армией обороны Израиля для разведки на батальонном уровне. Масса аппарата составляет семь килограммов. В середине марта такой же беспилотник был потерян израильской армией в секторе Газа, а в январе – в районе границы с Ливаном. 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами, сообщает ТАСС.

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