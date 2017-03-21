Израиль потерял разведывательный беспилотник в Сирии

Эту информацию подтвердили в израильской армии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Инцидент произошёл в воскресенье. Потеря летательного аппарата не вызвала утечки важной информации. Ранее арабские СМИ сообщили, что сирийские средства ПВО сбили израильский беспилотник, который появился в небе над городом Эль-Кунейтра. Техника типа Skylark используются армией обороны Израиля для разведки на батальонном уровне. Масса аппарата составляет семь килограммов. В середине марта такой же беспилотник был потерян израильской армией в секторе Газа, а в январе – в районе границы с Ливаном. 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами, сообщает ТАСС.

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