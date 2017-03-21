Израиль примазывается к Победе русского народа над мировым фашизмом (18+)

Законопроект о праздновании Дня Победы над нацистами во Второй мировой войне 9 мая на государственном уровне внесен в Кнессет (парламент Израиля). Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Михаил Фейгин.

"Цель законопроекта - закрепить законодательно 9 мая в Израиле как государственный праздник, до сих пор это положение было оформлено только решением правительства Израиля", - сказал собеседник агентства. По словам Фейгина, после утверждения законопроекта "день 9 мая будет внесен в реестр государственных праздников".

Как отмечает инициатор законопроекта, депутат Кнессета от партии НДИ Одед Форер, "в соответствии с решением правительства Израиля от 18 апреля 1996 года День Победы должен отмечаться в день подписания соглашения о капитуляции нацистской Германии в Потсдаме 9 мая".

По словам депутата, "для Израиля, который буквально восстал из пепла после Второй мировой войны, крайне важно отмечать День Победы на самом высоком уровне, необходимо сохранить память об этом судьбоносном дне для будущих поколений". Высказывания парламентария приводит пресс-служба НДИ.

Форер также подчеркнул, что для ветеранов Второй мировой войны, в том числе и живущих в Израиле, эта дата имеет символическое значение.

"Наш моральный долг - отдать им честь за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой Победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", - сказал он.

По данным Министерства абсорбции Израиля, в стране в настоящий момент проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны, а всего в армиях антигитлеровской коалиции воевали 1,5 млн евреев, из них треть - в Красной армии и в партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тысяч воинов-евреев погибли в боях, около 150 человек стали Героями Советского Союза.

9 мая в Израиле отдают дань памяти 1,5 млн. воинов-евреев, сражавшихся в армиях стран анти-гитлеровской коалиции. Из них 500.000 евреев сражались в рядах Красной армии и 556.000 в вооруженных силах США. Более 250.000 солдат-евреев погибли на фронтах Второй мировой войны, из них около 200.000 были военнослужащими РККА. Более 200.000 еврейских воинов были награждены орденами и медалями за проявленную ими воинскую доблесть.

В 2000 г. Кнессет Израиля принял закон "Статус ветеранов Второй мировой войны (2000 г.)". Кроме установления даты празднования Дня Победы в Израиле на 9 мая (или на близкий к этой дате день), закон установил также права и льготы, которыми пользуются ветераны Второй мировой войны в Израиле.

PS:

Ниже вашему вниманию ролик, где еврей вежливо общается с арабом на тему 9 мая и, с помощью 10-ти слов на Иврите и 5-ти на Исконно-Русском, вносит окончательную ясность по следующим вопросам:

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