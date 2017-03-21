Как евреи уничтожали евреев во время Второй Мировой Войны

Помимо германских евреев, служивших в Вермахте, были и те евреи, которые охраняли еврейские гетто, а потом вместе с немцами, литовцами и латышами уничтожали своих же собратьев.

Причём, выслуживаясь перед немцами, проявляли к евреям ещё бóльшую жестокость, чем самые...

... отмороженный прибалты. Оккупировав Польшу, Прибалтику, Украину и Белоруссию – традиционныйареал расселения евреев, немцы создали в крупных городах гетто, в которые перемещали евреев в целях изоляции их от нееврейского населения.

В отличие от обычных полицаев, полицаи-евреи не получали ни пайка, ни жалования, и потому единственными способами прокормиться были грабёж и вымогательство.

Это как в том анекдоте – дали пистолет, крутись как хочешь. Правда, пистолеты рядовым полицаям не выдавали – их имели лишь начальники отрядов и коменданты. Винтовки же полицейским выдавали лишь на время расстрелов.

Отряды еврейской полиции были довольно крупными. В Варшавском гетто еврейская полиция насчитывала около 2500 человек; в гетто города Лодзь – 1200; во Львове до 500 человек; в Вильнюсе до 250 человек.

Глава еврейской полиции Кракова Шапиро

Глава еврейской полиции Варшавского гетто Юзеф Шеринский принимает доклад начальника одного из отрядов Якуба Лейкина. Шеринского немы потом поймали на воровстве, и Лейкин занял его место.

Многие еврейские полицаи нажили на этом к концу войны довольно приличные состояния, но самые крупные состояния нажили члены и главы юденратов – созданных немцами органов еврейского самоуправления, главами которых чаще всего становились кагальные старосты. Во-первых, они брали взятки за право поступления в полицию, а во-вторых, полицаи приносили им долю с награбленного. Брали они взятки и с обычных евреев за право отсрочки отправки в концлагерь. Таким образом, самые богатые евреи, как правило, выживали, а руководство юденратов не только выжило, но по итогом войны стало ещё богаче. Воровали они везде, где можно. Даже 229 грамм пайка, установленного немцами для евреев, они ухитрились сократить до 184.

Нарукавная повязка еврейской полиции

Создавая юденраты, немцы, как правило, опирались на верхушку кагала. Дело в том, что с давних времён в каждой еврейской общине был свой кагал – орган самоуправления, выступавший посредником между евреямя и властями того государства, на территории которого эта община проживала. Во главе кагала стояли четверо старост (роши); за ними шли «почетные особы» (тувы). В подчинении у кагала всегда находился отряд кагальной страши во главе с щамешем. Загнав евреев в гетто, немцы просто переименовали кагалы в юденраты, а шамеши стали начальниками полиции.

Часть бывших членов еврейской полиции Вильнюса, Каунаса и Шяуляя летом 1944 года были арестованы НКВД и осуждены за сотрудничество с немцами. Те же полицаи и члены юденратов, что в руки НКВД не попали, благополучно репатриировались в Израиль, и пользовались там почётом и уважением. Их «подвигам» нашлось оправдание даже в Талмуде, призывающем любыми способами сохранить хотя бы каплю еврейской крови. Евреи рассудили так: если бы полицаи не пошли в услужение немцам, то немцы бы убили их вместе с остальными евреями, а убивая своих соплеменников, которых всё равно убили бы немцы, они спасли от уничтожения хотя бы часть евреев – самих себя.

Велосипедный отряд еврейской полиции в Варшавском гетто

В Вермахте служило 150 тысяч евреев

В числе 4 миллионов 126 тысяч 964 взятых нами пленных разных национальностей было и 10 тысяч 137 евреев.

Неужели нашлись такие евреи, которые воевали на стороне Гитлера.

Представьте себе, таких евреев было немало.

Запрет приёма евреев на военную службу был впервые введен в Германии 11 ноября 1935 года. Однако ещё с 1933 года началось увольнение евреев, носивших офицерские звания. Правда, многие офицеры-ветераны еврейского происхождения получили тогда разрешение остаться в армии по личному ходатайству Гинденбурга, но после его смерти их постепенно выпроваживали на пенсию. До конца 1938 года из Вермахта выпроводили 238 таких офицеров. 20 января 1939 г. Гитлер приказал уволить всех офицеров-евреев, а также всех офицеров, состоявших в браке с еврейками.

Однако все эти приказы не были безоговорочными, и евреям дозволялось служить в Вермахте по специальным разрешениям. Кроме того, увольнения происходили со скрипом – каждый начальник увольняемого еврея рьяно доказывал, что его подчинённый еврей незаменим на занимаемом им месте. Особенно крепко держались за свои места евреи-интенданты. На 10 августа 1940 года только в VII военном округе (Мюнхен) числилось 2269 офицеров-евреев, служивших в вермахте на основании специального разрешения. Во всех же 17 округах количество евреев-офицеров составило около 16 тысяч человек.

За подвиги на военном поприще евреев могли ариизировать, то есть присвоить немецкую национальность. За 1942 год было ариизировано 328 евреев-офицеров.

Проверка на принадлежность к евреям предусматривалась только для офицеров. Для нижнего чина предусматривалось лишь его собственное заверение, что не он, ни его жена не являются евреями. В этом случае можно было дорасти до штабсфельдфебеля, но если кто-то рвался в офицеры, то его происхождение тщательно проверяли. Были и такие, кто при поступлении в армию признавал еврейское происхождение, но они не могли получить звание выше старшего стрелка.

Оказывается, евреи стремились в армию в массовом порядке, считая её самым безопасным для себя местом в условиях Третьего Рейха. Скрыть еврейское происхождение было нетрудно – большинство немецких евреев носило немецкие имена и фамилии, а национальность в паспорте не писали.

Проверки рядового и унтер-офицерского состава на принадлежность к еврейству стали производиться лишь после покушения на Гитлера. Такие проверки охватили не только Вермахт, но также Люфтваффе, Кригсмарине, и даже СС. До конца 1944 года было выявлено 65 солдат и матросов, 5 солдат войск СС, 4 унтер-офицера, 13 лейтенантов,

один унтерштурмфюрер, один оберштурмфюрер войск СС, три капитана, два майора, один подполковник – командир батальона в 213-й пехотной дивизии Эрнст Блох, один полковник и один контр-адмирал – Карл Кюленталь. Последний служил военно-морским атташе в Мадриде и выполнял поручения Абвера. Один из выявленных евреев был тут же ариизирован за боевые заслуги. О судьбе остальных документы умалчивают. Известно только о том, что Кюленталю, благодаря заступничеству Дёница, было позволено выйти в отставку с правом ношения формы.

Есть данные, что евреем оказался и гросс-адмирал Эрих Йоханн Альберт Редер. Его отцом был школьный учитель, принявший в молодости лютеранство. По этим самым данным именно выявленное еврейство и стало истинной причиной отставки Редера 3 января 1943 года.

Многие евреи называли свою национальность только в плену. Так, майор вермахта Роберт Борхардт, который получил Рыцарский крест за танковый прорыв русского фронта в августе 1941 года, попал под Эль-Аламейном в плен к англичанам, после чего выяснилось, что его отец-еврей живёт в Лондоне. В 1944 году Борхардта отпустили к отцу, но в 1946 он вернулся в Германию. В 1983 году, незадолго до смерти, Борхардт говорил немецким школьникам: «Многие евреи и полуевреи, воевавшие за Германию во вторую мировую, считали, что они должны честно защищать свой фатерланд, служа в армии».

Другим евреем-героем оказался полковник Вальтер Холландер. За годы войны он был награжден Железными крестами обеих степеней и редким знаком отличия – Золотым Немецким крестом. В октябре 1944 года Холландер попал к нам в плен, где и заявил о своём еврействе. В плену он пробыл до 1955 года, после чего вернулся в ФРГ и умер в 1972 году.

Известен также и весьма курьёзный случай, когда долгое время нацистская пресса помещала на своих обложках фотографию голубоглазого блондина в стальном шлеме как эталон представителя арийской расы. Однако однажды выяснилось, что помещённый на этих фото Вернер Гольдберг оказался не только голубоглазым, но и голубозадым.

Дальнейшее выяснение личности Гольдберга выявило и то, что он был ещё и евреем. Гольдберга уволили из армии, и он устроился приказчиком в компанию, занимающуюся пошивом военной формы. В 1959-79 Гольдберг был депутатом в палате депутатов Западного Берлина.

Самым высокопоставленным евреем-нацистом считается Заместитель Геринга генеральный инспектор люфтваффе генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх. Чтобы не дискредитировать Мильха в глазах рядовых нацистов, руководство партии заявило, что мать Мильха не вела половую жизнь со своим мужем-евреем, а истинный отец Эрхарда – барон фон Бир. Геринг долго смеялся по этому поводу: «Да, мы сделали Мильха ублюдком, но ублюдком аристократическим».

4 мая 1945 года Мильх был пойман англичанами в замке Зихерхаген на побережье Балтийского моря и был приговорён военным судом к пожизненному заключению. В 1951 году срок сократили до 15 лет, а к 1955 году – досрочно освободили.

Некоторые из пленных евреев умерли в советском плену и, согласно официальной позиции израильского Национального мемориала Холокоста и героизма «Яд ва-Шем», считаются жертвами Холокоста