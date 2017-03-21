Как остановить рак силой сознания, выяснили учёные pixabay.com / PD

Сопоставив течение рака предстательной железы почти у пяти тысяч больных, ученые обнаружили, что у докторов наук опухоли растут в девять раз медленнее, чем у людей со средним образованием. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил онколог-радиотерапевт, профессор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Геннадий Жаринов.

Кроме того, исследования, проведенные командой Жаринова, показали, что скорость роста опухоли зависит, в том числе, и от степени социальной поддержки пациента. То есть, если человек окружен любовью и способен любить, его опухоль растет в разы медленнее.

По мнению Геннадия Жаринова, основная проблема современной онкологии заключается в том, что эффективность лечения больных по таким показателям, как длительная выживаемость и продолжительность жизни, за последние десятилетия практически перестала изменяться. Традиционные методы противоопухолевой терапии достигли своего предела. Однако реальные возможности человека невероятно велики. И если их удается подключить, то эффективность лечения онкологических заболеваний вырастает в разы.

Когда опухоль рассасывается

Известно, что онкологический больной умирает тогда, когда опухоль достигает критического, не совместимого с жизнью объема. Для каждого человека и каждой локализации опухоли это свой объем, но, в конечном счете, продолжительность жизни больного определяется скоростью роста опухоли. Этот показатель, отметил ученый, зависит не только от активности деления раковых клеток, но и от уровня клеточных потерь.

Профессор, онколог-радиотерапевт Геннадий Жаринов. Пресс-служба РНЦРХТ Федеральное агентство новостей

«Нам удалось установить, что средний уровень клеточных потерь в опухоли, еще не подвергающейся лечению, составляет около 97%. Иными словами, 97 из каждых 100 новых опухолевых клеток погибает без участия врача. При этом даже небольшие колебания этого фактора приводят к принципиальному изменению течения болезни и ее исхода. Так, если уровень клеточных потерь составляет 94-95%, то мы наблюдаем бурно прогрессирующую болезнь, при которой врачи редко могут чем-либо помочь. Если клеточные потери превышают 100%, то опухоль рассасывается сама собой. Когда стало ясно, что соотношение пролиферации и клеточных потерь близко к равновесию, мы пришли к выводу, что для продления срока жизни онкологических больных, помимо традиционного лечения, необходимо на протяжении всей жизни поддерживать баланс между пролиферацией и клеточными потерями. Причем на этот баланс действуют абсолютно все факторы и больше всего то, что у человека в голове», — рассказал Жаринов.

Интеллект и любовь как лекарство

Сейчас команда профессора Жаринова работает с больными раком предстательной железы. Уже создана база данных из пяти тысяч больных с такой опухолью, все они обследованы и прослежены.

«При этом заболевании изменение концентрации ПСА очень близко отражает кинетику роста и регресса опухоли. Имея такую удобную модель, мы оценивали исходную скорость ее роста до начала лечения. И когда сопоставили этот фактор с уровнем образования пациентов, то, оказалось, что у докторов наук опухоль растет в девять раз медленнее, чем у людей со средним образованием. И это вполне вписывается в современные исследования, ведь уже известно, что образование увеличивает продолжительность жизни, снижает частоту смертей от опухолевых образований. И если это так, то изменить ход течения болезни можно совсем по-другому, не используя сверхдорогих и чрезвычайно токсичных методов. Например, с помощью коррекции психологического состояния пациента», — подчеркнул Жаринов.

В своем последнем исследовании ученые под руководством Жаринова изучали, чем отличаются психологические особенности пациентов с очень быстро и очень медленно растущими опухолями. И были поражены простотой ответа — больные отличались уровнем социальной поддержки и способностью отвечать на эту поддержку.

К настоящему времени ученые располагают опытом психологических бесед с последующим контролем ПСА почти у 600 больных раком предстательной железы, на момент исследования не получавших никакого специфического лечения. В 442 наблюдениях (74.5%) произошло снижение концентрации ПСА, у 8 пациентов (1.3%) эта концентрация не изменилась, еще у 143 (24.2%) — повысилась.

С онкологией будут жить, как с ревматизмом

Изменение цели лечения с максимально возможного уничтожения опухолевых клеток на поддержание баланса между пролиферацией и гибелью позволяет по-новому оценить возможности традиционных видов противоопухолевого лечения, уверен профессор Жаринов.

«Спектр воздействий, способных изменять баланс между пролиферацией и гибелью опухолевых клеток, представляется чрезвычайно широким. Не исключено, что облучение и цитостатика могут использоваться в нетрадиционных дозовых диапазонах. Мы полагаем, что прогресс в лечении онкологических больных в ближайшие десятилетия будет связан именно с использованием методов баланс-терапии», — отметил ученый.

Геннадий Жаринов уверен, что XXI веке солидные опухоли перейдут из категории неизлечимых заболеваний с короткой выживаемостью в категорию неизлечимых заболеваний с длительной выживаемостью как, например, сахарный диабет или ревматизм. А методы баланс-терапии, дополнив традиционные противоопухолевые воздействия, позволят приблизиться к этой цели без чрезмерных затрат.