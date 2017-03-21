Каратели потеряли 12 боевиков в атаке на позиции ДНР и позорно бежали, бросив тела своих товарищей

12 боевиков убитыми потеряли ВСУ при попытке прорыва позиций сил Донецкой народной республики под Коминтерново, 14 украинских боевиков получили ранения. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Важно отметить, что потери украинских силовиков 20 марта под Коминтерново составили: в личном составе – 12 погибших и 14 раненных военнослужащих, а в технике – два БМП и поврежденный танк», — пояснил замкомандующего.

Он также добавил, что военнослужащим армии Республики удалось эвакуировать тело одного убитого украинского силовика и еще одного раненого, который, несмотря на оказанную помощь, впоследствии скончался от полученных ранений.

«Большинство тел украинских боевиков были брошены после неудавшейся атаки непосредственно вблизи наших позиций, бежавшими с поля боя их командирами и сослуживцами, — добавил Басурин. — То, что тела убитых украинских солдат обнаружены у наших позиций убедительно подтверждает попытку наступления силами ВСУ».

Накануне сообщалось, что украинские диверсионно-разведывательные группы силами до двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники предприняли попытку прорыва позиций армии ДНР в районе села Коминтерново. В командовании сил "АТО" заявили, что все-де обстояло с точностью до наоборот: это якобы армия ДНР атаковала украинские позиции. Тогда в ДНР отмечалось, что противник вынужден был отступить на исходные позиции, понеся серьезные потери, число которых сегодня и уточнил Эдуард Басурин.