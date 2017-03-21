Кремль осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на другие страны

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что родственники погибших в теракте 11 сентября 2001 года обвинили власти Саудовской Аравии в поддержке "Аль-Каиды"

Россия негативно относится к попыткам Соединенных Штатов распространить свою юрисдикцию на другие государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона относится к этому достаточно негативно", - сказал он. "Сам по себе процесс распространения юрисдикции США на другие государства и на граждан других государств мы не приветствуем", - пояснил он.

Песков сделал этот комментарий по просьбе журналистов, сославшихся на сообщения о том, что ранее во вторник родственники погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года в США подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС).

В сентябре прошлого года Конгресс США проголосовал за законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за эти теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.