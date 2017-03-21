Кузбассовец в баре покусал девушку

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Житель Междуреченска обиделся на посетительницу за то, что та отказалась познакомиться.

29-летняя горожанка пришла в питейное заведение со своими подругами. К барной стойке подошёл мужчина и попытался познакомиться с компанией дам. Однако девушка сделала ему замечание и попросила отойти от неё. Тогда кузбассовец вспылил и укусил незнакомку под глаз и в область лба. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. На него завели административное дело по статье «Побои». Кусачему мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,241