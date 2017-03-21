Кузбассовец в баре покусал девушку

Житель Междуреченска обиделся на посетительницу за то, что та отказалась познакомиться.

29-летняя горожанка пришла в питейное заведение со своими подругами. К барной стойке подошёл мужчина и попытался познакомиться с компанией дам. Однако девушка сделала ему замечание и попросила отойти от неё. Тогда кузбассовец вспылил и укусил незнакомку под глаз и в область лба. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. На него завели административное дело по статье «Побои». Кусачему мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

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