Мара Багдасарян оказалась больной эпилепсией, которой водительские права иметь нельзя

Савеловский суд Москвы бессрочно лишил скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав; также девушке предстоит оплатить госпошлину в 300 рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Багдасарян сможет получить удостоверение обратно только в том случае, если это разрешат врачи.

Согласно материалам дела, Багдасарян часто обращалась к неврологу после черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП. В суде прокурор заявил, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

Представитель ГИБДД отметил, что водитель с подобным заболеванием представляет опасность не только для себя, но и для других.

Суд также выслушал инспектора ДПС, на глазах которого у Багдасарян произошел приступ. Полицейский рассказал, что ей стало плохо, когда он остановил ее из-за неоплаченных штрафов.

Отец девушки Эльмар Багдасарян оспорил диагноз об эпилепсии, заявив, что его дочь здорова.

"В апреле мы ожидаем операцию — ей должны снять штифт после перелома бедра. Врачи сказали, что она очень хорошо восстановилась, что нет даже следа черепно-мозговой травмы", — заверил Багдасарян, добавив, что не позволил бы дочери водить машину, если бы она страдала эпилепсией.

"Нельзя в наше время приписать человеку болезнь, которой у него нет", — заявил мужчина.

По словам Эльмара Багдасаряна, адвокаты обжалуют решение суда о лишении его дочери прав.

Прокурор, комментируя решение суда, сказал, что "с сегодняшнего дня на дорогах будет меньше проблем, по крайней мере, меньше на одну проблему, имя которой — Мара Багдасарян".

Багдасарян оказалась в центре скандала после резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen". Девушку также неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.

Из-за многочисленных просроченных штрафов суд отправил Багдасарян на обязательные работы. Чтобы пропустить их, она воспользовалась поддельным больничным, после чего ей назначили еще год исправработ.