Мир против налогов на наличные: банки грабят, граждане сопротивляются

Российским банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных в собственных банкоматах. Такое правило ввела платежная система Visa. Несмотря на то, что оператор обновил принципы работы еще в середине февраля, информация об этом с подачи "Ведомостей" распространилась только сейчас — и вызвала волнение среди владельцев банковских карт. ТАСС рассказывает, что изменилось в связи с инициативой системы Visa ввести "налог на наличные".
Снимают ли с меня комиссию, если я обналичиваю деньги в терминале своего банка?
Правила платежных систем запрещали это. И пока что запрет действует. Но есть нюансы: некоторые банки, имеющие широкую филиальную сеть, юридически зарегистрированы как различные учреждения. Например, если карту вам выдал Сбербанк в Санкт-Петербурге (Северо-Западный банк), а наличные вы снимаете в столичном банкомате этой организации (Московский банк), то с вас могут взять комиссию в зависимости от типа вашей карты.
За обналичивание в терминалах другой системы с вас возьмут некий процент от полученной суммы. Часто существует минимальное ограничение — от 30 до 100 рублей в зависимости от банка. Банк владельца карточки (он называется эмитент) передает фиксированное вознаграждение банку — собственнику терминала. Есть случаи, когда клиент не платит ни копейки, а кредитные учреждения рассчитываются между собой самостоятельно.
Приведем пример. Вы — владелец карточки Сбербанка, планируете снять деньги в банкомате ВТБ24. С вас снимут комиссию, причем сделает это ваш эмитент — Сбербанк. После этого он передаст 0,45% от снятой суммы (если у вас карта системы MasterCard или "Мир") ВТБ24. Если у вас Visa, то размер вознаграждения составит 0,45% + 3 рубля.
Суть принятых изменений в том, что теперь банк имеет право взимать комиссию за снятие наличных в своих терминалах напрямую с клиента. Правда, это возможно только при условии, что другие платежные системы (в России это MasterCard и "Мир") поддержат концепцию и тоже разрешат получать наличные за вознаграждение. Как сообщают "Ведомости", MasterCard готова сделать это, а "Мир" с такими условиями не согласна и выступает против нововведений. Впрочем, не исключено, что банки смогут проигнорировать мнение российской платежной системы, поскольку штрафы за нарушение условий будут существенно меньше, чем прибыль от комиссий.
Публично заявляется, что таким образом население пытаются плавно отучить от наличных денег. Но есть и еще одна причина: себестоимость снятия наличных, по оценкам самих банкиров, составляет 0,7–0,8% от размера снимаемой суммы. В нее входит стоимость терминалов и затраты на их обслуживание, включая электроэнергию, охрану, инкассацию и ремонт. А возмещение составляет всего 0,45%.
Неизвестно, этого Visa не говорит. Отмечается только, что она будет фиксированной, но, скорее всего, не в рублях, а в процентах от снимаемой суммы.
Точную дату тоже назвать нельзя. Сложно сказать и о том, будут ли банки вводить новые правила или нет, ведь Visa дала им право, а не ввела обязательство. Например, "Тинькофф", у которого нет собственных банкоматов, заявил, что не намерен менять действующие тарифы (комиссия взимается при обналичивании в любом банкомате, но только при снятии менее 3000 рублей. В противном случае вознаграждение не берется).
К тому же действиями Visa могут заинтересоваться в Федеральной антимонопольной службе, так как они носят признаки навязывания услуги.
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