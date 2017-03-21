Мир против налогов на наличные: банки грабят, граждане сопротивляются

Точную дату тоже назвать нельзя. Сложно сказать и о том, будут ли банки вводить новые правила или нет, ведь Visa дала им право, а не ввела обязательство. Например, "Тинькофф", у которого нет собственных банкоматов, заявил, что не намерен менять действующие тарифы (комиссия взимается при обналичивании в любом банкомате, но только при снятии менее 3000 рублей. В противном случае вознаграждение не берется).

К тому же действиями Visa могут заинтересоваться в Федеральной антимонопольной службе, так как они носят признаки навязывания услуги.