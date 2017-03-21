Москва вышла в мировые лидеры в сфере реставрации исторических памятников

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства. Только в прошлом году были приведены в порядок более 150 объектов культуры. В эти проекты вложили свыше 28 миллиардов рублей, причем большая часть этих средств — деньги частных инвесторов.

В материалах к заседанию также отмечается, что за 6 лет в столице было отреставрировано в общей сложности 773 памятника культуры, в том числе 384 памятника за счет городского бюджета, 142 памятника – за счет МИД России, Минкультуры России и других федеральных органов исполнительной власти, 236 памятников – за счет частных инвесторов и меценатов (85 объектов).

В 2017 году эта работа будет продолжена. Например, в ближайшее время начнется долгожданная реставрация Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Также, среди прочих, будет проводиться реставрация здания Политехнического музея и здания бывшего кинотеатра "Колизей" – основного здания театра "Современник".

"В Москве развернута системная большая работа, в которую включились и владельцы зданий, и федеральные органы власти, городские структуры. В результате сотни памятников старины спасены для нынешних и будущих поколений. По своим масштабам, московская программа реставрации – одна из крупнейших в мире. Отрадно, что за счет городского бюджета проводится реставрация меньше половины всех памятников. Большая часть проводится за счет частных инвесторов и различных государственных структур", — отметил Сергей Собянин.

"В прошедшем году отреставрировано 150 памятников, это неплохой результат. И очень важно, что реставрируются не только здания, но и приводится в порядок вся городская среда, исторические улицы, создается архитектурно-художественная подсветка. Все это вместе, конечно, преображает город", — добавил столичный мэр.

В свою очередь, руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что показатели 2016 года в полтора-два раза превышают показатели 2015-го. По его словам, общая стоимость средств, вложенных в реставрацию в 2016 году, составила более 28 миллиардов рублей, что в полтора раза больше показателей 2015 года.

"За 2016 год реставрационные работы завершены на 159 объектах культурного наследия столицы. Приятно, что впервые большая половина из них — это деньги частных инвесторов", — отметил Емельянов.