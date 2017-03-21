Может ли террористический Израиль уничтожить ПВО Сирии?

Опасный инцидент, случившийся в воздушном пространстве Сирии утром 17 марта, повысил и без того высокий градус противостояния, развернувшегося на Ближнем Востоке. Четыре израильских боевых самолёта нанесли удар по объектам сирийских правительственных войск в Пальмире, в ответ по машинам был открыт огонь из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-200, однако, судя по всему, ни одна из ракет цели своей не нашла. После этого министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал уничтожить систему противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, в том случае, если по израильским самолётам вновь будет открыт огонь. Свои же нарушения воздушного пространства Сирии израильские власти объяснили необходимостью помешать передаче вооружений «Хезболле». В свою очередь, 20 марта президент Сирии Башар Асад заявил о том, что это суверенное право его страны — защищать свои границы, и что на заявления Израиля при принятии решения он ориентироваться не собирается.

Выполнение новых авиаударов военно-воздушными силами (ВВС) Израиля вполне вероятно, при этом может создаться ситуация, когда один из атакующих самолётов всё же будет сбит. Сможет ли в таком случае Израиль выполнить своё обещание — подавить ПВО Сирии?

Сирийская система ПВО, несмотря на многочисленность, очень устарела

Как мы уже отметили, последняя попытка сбить израильские ударные самолёты была предпринята с помощью ЗРК С-200. Этот советский комплекс в экспортной модификации С-200ВЭ способен поражать цели на дальности до 240 км и максимальной высоте 40 км. Кажется, что такие характеристики великолепны и по сей день, однако это не совсем так. Главным «изъяном» С-200 остается минимальная высота поражения целей в 300 метров — любой современный ударный самолёт может лететь на заметно более низкой высоте. Кроме того, С-200 был создан для борьбы с крупными целями, такими как стратегические бомбардировщики или самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а вот борьба с малоразмерными, маневренными истребителями-бомбардировщиками, в особенности в условиях применения современных средств радиоэлектронной борьбы, очень затруднена. Именно поэтому в условиях борьбы с ВВС Израиля, применяющими такие машины, как F-15E и F-16I, ЗРК С-200 безнадежно устарел. Явно не в пользу ЗРК и тот факт, что он является стационарным, в отличие от его мобильных последователей С-300 и С-400.

Такие старые советские ЗРК, как С-75, С-125 (даже с учетом наличия двух дивизионов комплексов, модернизированных до уровня «Печора-2М» в 2012 году) и 2К12Е «Квадрат», и вовсе могут сыграть лишь эпизодическую роль в борьбе с современной израильской авиацией. Ко всему прочему, заметная часть из многочисленных пусковых установок, имеющихся «на бумаге», наверняка уже небоеспособна. Из современных систем ПВО можно выделить только ЗРК Бук-М2Э и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Панцирь-С1». В 2011 году Сирия получила 18 пусковых установок «Буков», при этом комплекс способен бороться одновременно с несколькими целями на дальности до 45 км и высоте от 15 метров до 25 км. В отличие от С-200ВЭ, поставленная Сирии модификация Бук-М2Э является современным ЗРК, обеспечивающим адекватную оборону на средних дистанциях. Однако, количество имеющихся ЗРК достаточно невелико.

Что касается ЗПРК «Панцирь-С1», то эта система ПВО обеспечивает защиту на близких дистанциях, уничтожая самолёты, вертолёты и средства поражения (ракеты, авиабомбы и т.п.) противника с помощью 30-мм автоматических орудий и зенитных ракет. Цели уничтожаются на дальности до 20 км, высотах от 15 метров до 15 км, при этом огонь может вестись по 4 целям. «Панцирей» сирийская армия получила 36, все в том же 2011 году.

Как мы видим, ПВО Сирии обладает очень ограниченным количеством современных средств ПВО, при этом в категории систем дальнего радиуса действия имеются лишь устаревшие С-200ВЭ. Заметно более высокую выживаемость ЗРК «Бук-М2Э» и ЗПРК «Панцирь-С», в отличие от всех остальных систем, находящихся на вооружении ВС Сирии, обеспечивает их высокая мобильность. Тем не менее имеющихся систем достаточно только для обороны какой-то одной или максимум двух ключевых областей, так как системы необходимо использовать в паре для создания хоть сколь-нибудь устойчивой эшелонированной системы ПВО.

Чем Израиль может подавить сирийскую ПВО?

На вооружении ВВС Израиля находится большое количество американских истребителей 4-го поколения. Это около 300 легких истребителей F-16, из которых 100 относятся к продвинутой израильской модификации F-16I, и 86 тяжелых F-15, из которых 25 в ударной модификации F-15EStrikeEagle. Судя по всему, на вооружение уже могли быть получены американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые входили в программу военной помощи Израилю, утвержденную Бараком Обамой. Они летят на излучение радиолокационной станции противника и способны поражать цель на дальности в 106 км. Кроме того, на вооружении ВВС Израиля имеются в большом количестве более старые противорадиолокационные ракеты AGM-78 Standard-ARM. Этих средств достаточно для уничтожения любого из устаревших советских ЗРК. Что касается подавления Бук-М2Э и «Панцирь-С1», то эти системы способны сбивать противорадиолокационные ракеты, кроме того, с учетом мобильности и при высокой квалификации боевых расчетов (что, правда, сомнительно) возможно заманивать противника в «ловушки». Радиолокатор ЗРК держат большую часть времени в выключенном состоянии, при этом ненадолго включая его для запуска ракет по целям противника, после чего радар выключают, а сами ЗРК меняют свое местоположение. Конечно, такая тактика требует серьезной выучки и все равно не исключает обнаружения противником.

Даже в самом лучшем для сирийских войск сценарии, если Израиль поставит задачу уничтожить какой-либо компонент ПВО, максимум, что можно будет сделать — нанести небольшой удар по престижу Тель-Авива, сбив несколько самолётов. Глобально защитить свое воздушное пространство сирийские ПВО в своем нынешнем виде неспособны. Ситуация была бы несколько иной, если бы Россия все-таки поставила Дамаску системы С-300 (тогда Израиль мог бы потерять десятки самолётов), однако этого не произошло.

Российские ЗРК С-400, С-300В4 и истребители

Естественно, не стоит забывать и о российских силах, развернутых в Сирии. Здесь имеется по дивизиону современных ЗРК большого радиуса действия С-400 и С-300В4, способных выполнять в том числе и задачи противоракетной обороны, и некоторое количество истребителей Су-30СМ и Су-35С. На конфронтацию с Россией руководство Израиля вряд ли пойдет (впрочем, и Москва вряд ли горит желанием ссориться с Тель-Авивом), поэтому инциденты маловероятны. Тем не менее, если Израиль продолжит наносить удары по сирийским войскам, бездействие российских систем ПВО будет выглядеть странно, множа слухи о неэффективности новейших ЗРК (хотя очевидно, что дело в политическом решении). Как возможный вариант «усмирения» израильских ВВС без жертв возможен захват самолётов радиолокатором С-400 (по специфическому облучению радара пилоты истребителя получают информацию, что на них наводят зенитную ракету). При негативном же сценарии массированного налёта ВВС Израиля на объекты ПВО Сирии невмешательство России будет явно воспринято как слабость, поэтому ответить все же придется. Тем не менее такой сценарий остается крайне маловероятным, учитывая наличие достаточно широких договоренностей России и Израиля по региону.

Поэтому, вероятнее всего, следует ожидать того, что при новых инцидентах слова не сдержат ни министр обороны Израиля, ни президент Сирии Башар Асад, так как дальнейшая эскалация не отражает интересов обеих стран.