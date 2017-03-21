Наконец помер кровопийца и паразит, бандит и убийца Давид Рокфеллер

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Наконец помер кровопийца и паразит, бандит и убийца Давид Рокфеллер

Не выдержало седьмое молодое сердце бренного, стооднолетнего тела одной из фигур финансового мира, коему трудно подобрать лестную фигуру речи, Давид Рокфеллер.

Позвольте выразить семье усопшего невообразимую - если получится - скорбь из-за радости от столь значимой для многих вести: это ж сколько молодых сердец спасено от его мечты дожить до двухсотлетнего юбилея! И пожелать его семье скорейшей раздрая при делёжки имущества покойного, нажитого непосильным трудом презираемого им люда.

Попрошу почтить память усопшего минутой бурных аплодисментов и проводить усопшего в последний путь праздничным салютом из всех видов тары с шипучими напитками.

Изыди!

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