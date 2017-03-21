Они не смогли за 10 лет сделать то, с чем Русские витязи справились за полгода!

Я на Лангкави уже четвертый раз, в этом году 10 лет как впервые попала сюда.

Раньше выставка проводилась в декабре, но в связи с тем, что зимой тут регулярные дожди, авиасалон решили перенести на март. Вчера тоже полдня лил дождь и все репетиционные полёты отменили или частично перенесли на вечер.



А сегодня мы приехали к 7 утра, так как официальное открытие назначили на 8.

Обо всем по порядку и почему такой заголовок, читайте ниже.



Крупнейшая в Юго-Восточной Азии военно-морская и авиакосмическая выставка LIMA-2017 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) открылась сегодня на малайзийском острове Лангкави, в ней принимают участие компании и организации из 36 стран.



Мы выехали в 6:30 утра, по мск это 1:30 ночи, ахаха. Встать пришлось вчера!



Более 550 компаний из 36 государств участвуют в 14 международной выставке LIMA-2017.



Приглашены более 300 официальных представителей из более чем 60 стран.



Один из участников - А330 "Малазийских авиалиний".



Общая площадь выставки составляет порядка 120 тысяч кв. м, на статической экспозиции размещено более 100 единиц авиационной техники, в порту находятся более 60 кораблей различного назначения. Выставка проходит с 21 по 25 марта.



На предыдущей выставке в 2015 году были подписаны соглашения общей стоимостью 9,29 млрд малайзийских ринггитов (почти 2,1 млрд долларов по текущему курсу).



В Малайзии свои разработки покажут 42 российские компании, в том числе Ростех, "Алмаз-Антей", ОАК, ОбСК. НПО "Высокоточные комплексы", "Швабе" и ОДК. Площадь российской экспозиции составляет 700 кв. м. Будет продемонстрировано свыше 500 экспонатов.



Российские предприятия представляют информацию об истребителях Су-35, Су-30МКМ и Су-30МКИ, учебно-боевых самолетах Як-130, боевых разведывательно-ударных вертолетах Ка-52, военно-транспортных вертолетах семейства Ми-17, комплексах с беспилотниками "Орлан-10Е" и "Тахион", фрегатах проектов 22356 и 11356, корветах проекта 20382, патрульных кораблях проектов 22160 и 11661 "Гепард 5.1", патрульных катерах проектов 14310 "Мираж" и 12150 "Мангуст".



Компания "Рособоронэкспорт" представляет на LIMA-2017 более 270 наименований продукции военного назначения. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 45% от всех поставок по линии "Рособоронэкспорта". В этом регионе активно ведется военно-техническое сотрудничество с традиционными партнерами, а также успешно осваиваются новые рынки вооружения и военной техники, в том числе для ВВС и ВМС.



Но всё же основное внимание представителей малазийских СМИ было направлено на наших "Русских витязей", которые прилетели на новых самолетах.



Впрочем, не только малазийские сми были удивлены.



Четверка Су-30СМ "Русских витязей" впервые выступила с публичным показом, причем не на родине, а за границей.



В Малайзии Су-30 давно знают и уже лет десять как летают на Су-30МКМ - Многоцелевой, Коммерческий, Малазийский.



Я ни разу не специалист, я всего лишь фотографирую самолёты....



... но, тем не менее, могу заметить, что разница в том, что делают в небе малазийские пилоты и наши, отличается на два порядка.

Вроде бы и делают все то же самое, но смотришь на это без удовольствия... Далеко, высоко, мелко. Только телевик спасает.



С такой маневренностью, как у Су-30МКМ и с такими опытными учителями, как российские пилоты, малазийцы уже давно смогли бы выучиться на групповой пилотаж.



Впрочем, формацией две малазийски сушки сегодня прошли в составе еще нескольких мелких самолетов, но я это благополучно про... пустила.



Су-30СМ были переданы авиабазе "Кубинка" в прошлом октябре и всю осень и зиму лёчики активно осваивали новые борта.



Не владею терминологией, что это навесили на пвд (приемник воздушного давления)?



А еще вот такая штуковина баллоны возила.



Пятый не лишний, пятый зпасной.



Взлет парами.



Я еще после репетиций в Кубинке в начале марта хотела написать об этом, да забыла - одиночные пилотажи выполняют отец и сын Аверьяновы в паре с "Витязями".

И смотреть (не фотографировать) на этот пилотаж одно удовольствие.

Видно, как легко лётчик управляет машиной и упивается его возможностями, а я с земли только завидую.

Это реально один из тех моментов, когда надо смотреть, а не фотографировать...







Ввнезапно из-за Ил-76 выскочили.



Ромб, петля, бочка групповая и отдельная, "я всех элементов надо спросить".



Такого еще не было.







Счас будет бочка. но с ноута я её для вас не склею. На дальнем плане эшелон вписался.



Зеркало.





Кстати, вы тут в жж совсем изредка заходите, а я вела прямой эфир в инстаграме прямо с летного поля и мне в этом помогали несколько человек.

Прямые эфиры, как оказалось, довольно популянры, осталось только придумать крепёж для телефона на фотоаппарат, чтобы руки были свободны.

И связь в на Лангкави стала радовать - летает в отличие от 2013 года.



Вопросы есть?













Ромб для вас выполняли парами:

Андрей Шутов и Александр Богдан

Андрей Алексеев и Вячеслав Аверьянов

Олег Ерофеев и Евгений Аверьянов

Сергей Щеголов и Максим Лютый













