Президент Филиппин Родриго Дутерте послал подальше Евросоюз с его советами

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Президент Филиппин послал подальше Евросоюз с его советами

Родриго Дутерте потребовал от Европы не лезть в дела его страны. Причем, потребовал в малоцензурной форме. Если перевести на литературный язык — президент Филиппин попросил Евросоюз не навязывать свою культуру и веру, а лучше заняться своими делами.

Поводом стало то, что Европарламент недавно принял резолюцию, которая осуждает Дутерте за смертную казнь по отношению к торговцам наркотиками.

"Знаете что, ребят… Я скажу на английском… Не навязывайте свою культуру или свою веру другим странам, нам в особенности. Почему бы вам не заняться своими делами? Почему вы лезете к нам, черт возьми?" — в сердцах заявил Дутерте.

Филиппинский лидер известен тем, что за словом в карман не полезет, напоминает телеканал "Россия 24". Барака Обаму называл "сукиным сыном", а верховного комиссара по правам человека — идиотом.

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