Проголосовать за депутата в Абакане можно заранее

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Досрочные выборы по одномандатному избирательному округу № 3 в городской совет депутатов пятого созыва начнутся 29 марта. 

Избиратели, отправляющиеся в отпуск или командировку, могут чуть раньше отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень. Голосование будет проводиться по адресу улица Щетинкина 10, кабинет № 212. С 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные дни.

С 5 апреля досрочное голосование проводится на избирательных участках. Сами выборы назначены на 9 апреля. Территориальная избирательная комиссия Абакана получит 9,5 тысяч избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах, сообщается на сайте администрации города.

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