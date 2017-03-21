Россия начала поставлять в Китай зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф»

Россия начала поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" в Китай, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.

Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы, - сказал Гутенев в понедельник в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, Индия и Турция "стоят в очереди" за С-400.

Гутенев - первый вице-президент Союза машиностроителей России.

"Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России информацию о поставке в Китай первых дивизионов С-400 пока не прокомментировали.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки и ее денежный объем не разглашаются.

14 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политики "Ростеха" Виктор Кладов сообщил, что Россия начала производство С-400 для Китая. "Стадия производства", - сказал он.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.