Саяногорец на Мицубиси Мираж удирал от полицейских по полю, надеясь, что машина оправдает своё название

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Поздно вечером 18 марта патрульные заметили, что водитель иномарки ведёт себя подозрительно.

27-летний парень отъехал от кафе «Гараж» и, не заметив дорожных полицейских, резко развернулся, направился к выезду из города. На требования стражей правопорядка об остановке он не реагировал, скорость не снижал. Пришлось вызвать подкрепление. Полицейские преследовали MITSUBISHI MIRAGE до деревни Новороссийское. Там водитель свернул в поле, но, проехав несколько метров, заглох. Оказалось, он был пьян. Ранее парень привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Ещё один любитель пьяной езды в Саяногорске врезался в дерево. ДТП произошло утром 18 марта. В отношении 38-летнего виновника аварии составили протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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