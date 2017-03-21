Секреты уникального оружия: как создавался сверхточный пистолет ПЕ-10

В России выпущено новое оружие для Практической стрельбы (IPSC) – спортивной дисциплины, «взятой на вооружение» силовыми ведомствами для совершенствования стрелковой подготовки сотрудников. Пистолет Ефимова ПЕ-10, это полностью отечественная разработка, призванная заместить импортное оружие в условиях санкций.

Созданный под мощный патрон 10Х22 миллиметра, пистолет отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к этому классу оружия. При этом ПЕ-10 стоит дешевле зарубежных конкурентов, не уступая им не в точности, ни в надежности. О том, как создавался пистолет «Звезде» рассказал его конструктор Евгений Ефимов.

Почему вы взялись за конструирование пистолета, какой у вас был опыт?

Оружием увлекся еще в школе. Отец у меня фронтовик, он мне много про него рассказывал. Меня в детстве, как мальчишку, это очень занимало. Я знал, например, в каком музее Питера, какой пистолет лежит. Постепенно заинтересовался внутренним устройством. Когда поступил в Военно-космическую академию имени Можайского, занялся пулевой стрельбой. Там не было ничего, кроме старых «Марголиных», с этими пистолетами можно было показывать результат, но не на уровне чемпионата России. Приходилось что-то изобретать, переделывать – схемы взведения, отката, компенсаторы, рукоятки. С модернизированными таким образом «Марголинами» второразрядники выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Также занимался пневматическим оружием и имел авторские свидетельства.

Когда вы оставили «мелкашку» и занялись разработкой оружия под «боевой» калибр?

В 1990 году, после окончания курсов «Выстрел» в Москве. Я понимал, что пистолет Макарова уже устаревает. Связался с Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ), чтобы узнать требования к перспективному армейскому пистолету. А мне говорят – молод ты еще. Я тогда совсем юным майором был. Ну, со временем этот недостаток исчез. Однако первые наметки именно тогда были сделаны – эскизный проект боевого пистолета под макаровский патрон 9Х18 миллиметров. Правда, он оказался никому не нужным, одиночке очень сложно пробиться.

Но вам удалось?

Да, в 1999 году, когда я занялся Практической стрельбой – появились связи, возможности. В 2005 году на предприятии в Туле мы изготовили пистолет под патрон 9Х19 миллиметров Luger – ПЕ-9. По точности он показал неплохой результат. А вот по живучести не очень, около 10-12 тысяч выстрелов, так как узел запирания я спроектировал слишком маленьким. Однако дальнейшие работы пришлось свернуть, потому что в 2006 году в качестве спортивного оружия были сертифицированы пистолеты Glock и CZ- они хлынули на российский рынок. Конечно, серийная импортная продукция была дешевле того, что мы на заводе вручную, фактически, делали. Так что проект умер, всего 15 пистолетов собрали.

Спустя десять лет вы к нему вернулись?

Да, спасибо санкциям. Импорт к нам практически не поступает, а изношенность имеющегося оружейного парка составляет уже порядка 80 процентов. Начинают «сыпаться» эти пистолеты. Естественно, возникло желание возобновить отечественное производство. Так что я спроектировал ПЕ-10, с учетом выявленных недостатков ПЕ-9 и под другой патрон – .40 Smith&Wesson (10Х22 миллиметра).

Слабым местом прошлого пистолета был узел запирания, а также частые «затыки» из-за того, что механизм не выбрасывал гильзы. К настоящему моменту из двух ПЕ-10 сделано уже 13 тысяч выстрелов – и всего только три задержки. То есть, пистолет получился очень надежный. Что касается точности – если стрелять с рук на 10 метров и не торопится, 50 пуль «лягут» в кружок 2,5-3 сантиметра, а на 50 метров спокойно попадаешь в тарелочку диаметром 12 см.

В России выпускается патрон .40 Smith&Wesson?

Да, его делают в Туле, Ижевске и Ульяновске.

Чем ПЕ-10, мощный и скорострельный, отличается от боевого пистолета? Почему бы не вооружить им силовиков?

Размером и весом, прежде всего. Пистолет весит 1,2 килограмма – я бы мог его немного облегчить, но все равно это слишком тяжелый для «войны» пистолет. Плюс требуется пройти гамму государственных испытаний: боевое оружие замораживают, устраивают ему песчаную бурю, словом, всячески мучают. Кроме того, наши военные требуют самовзводный ударно-спусковой механизм, а я, честно говоря, недолюбливаю самовзвод. То есть, задачи совершенно разные у спортивного и боевого оружия.

В последние годы появилось много новых пистолетов – ГШ-18, «Ярыгин» - однако особого признания они не снискали. Как вы считаете, почему?

Никто из российских создателей стрелкового оружия сам не является профессиональным стрелком, вот в чем дело. В конструкторе должны сочетаться три основополагающих качества. Он должен быть образован, понятно. Потом, нужно быть мастером спорта по стрельбе, это как минимум. Только практик понимает все нюансы, из которых складывается по-настоящему удачный образец.

Все-таки, техническое задание на оружие, это сухие цифры. Вот, например, бильярдный кий и швабра: технически, и то, и другое – палки. Однако одной можно играть, а другой нет. То есть, играть-то можно и шваброй, но вот выиграть нельзя. Наконец, эстетическое чувство. Красивое инженерное решение, как правило, оказывается оптимальным. А отечественные государственные производители обеспечивают потребности силовых структур, и делают это вполне успешно.

Что произойдет с ПЕ-10, если санкции будут отменены?

Он все равно дешевле зарубежных конкурентов или соизмерим по цене, даже сейчас, при малой партии. Будут увеличиваться объемы, будет падать цена. Моя мечта – продавать спортсменам два ПЕ по цене одной «Чизетты». В калибре 9Х19 и .40 Smith&Wesson. Однако совсем бросовых цен ждать не стоит, поскольку мы ориентировались на выпуск высококлассного спортивного оружия. В ближайшее время пистолеты примут участие в соревнованиях. По результатам этих выступлений можно будет делать выводы и строить дальнейшие планы.

ПЕ-10 рассчитан на внутренний рынок или у вас есть экспортные планы?

Интерес к нашей продукции уже проявили некоторые зарубежные производители. Так что не исключаю того, что оружие будет поставляться на экспорт, а, может, и производится за рубежом. Но до этого еще далеко.

Насколько сложно заниматься разработкой оружия в России, будучи частным лицом?

Разрабатывать можно что угодно, хоть ядерный фугас на бумаге рисуй. Другое дело, как воплотить изделие в «железе»? У нас нельзя сделать пистолет в гараже, это уголовная статья. Так что приходится заранее все просчитывать, а затем получать лицензии, обеспечивать производственные мощности и условия хранения в соответствии с законодательством. Сложно, но возможно.

Достаточно ли в России энтузиастов стрельбы, чтобы выпускать для них пистолет?

Россия – это самый быстро развивающийся регион в мире по стрелковому спорту. К настоящему времени в федерации IPSC числится более 40 тысяч человек. Не говоря уже о силовых структурах: практической стрельбой занимаются офицеры ФСБ, МВД, УФСИН, регулярно проводятся ведомственные соревнования.

Можно сказать, что это и есть становление оружейной культуры, о которой так много говорится. Потому что стрелок IPSC – образец для подражания в плане безопасного обращения с оружием. Кроме того, практическая стрельба, это большое подспорье в деле укрепления обороноспособности страны, она подходит как тем, кто собирается пойти в армию, так и действующим военнослужащим.

Автор: Алексей Сивашенков

Фото: stmarms.com,