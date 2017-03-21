Силы Спецопераций России: американский взгляд, русский ответ

Уважаемое нами американское издание The National Interest вновь привлекло внимание статьей Дэйва Маджумдара «Готовься, Америка: у России есть свои смертельные «Дельты».

Интересная статья, своеобразный взгляд на наши дела «оттуда». Конечно, неудивительно, что в США считают, что «уроки Запада» пошли нам на пользу и вылились в создание в 2013 году ССО — сил специальных операций.

Забавно получается, дружище Дэйв, очевидно, ни сном ни духом не в курсе того, что в СССР, а соответственно, и в России ребят, способных поломать носы «дельтовским», всегда было хоть отбавляй.

И только в 2013 году, поняв, наконец, что «Дельта» — это серьезно, русские бросились «догонять и перегонять». Как обычно.

А то, чем занимались мужики из подразделений «Альфа», «Вымпел», ЦСН ФСБ, «Сигма», «Русь» и многих других, как бы не в счет, поскольку вывески соответствующей не было? И операции были не специальные?

Ну да, хоть бы дух Амина с того света вызвали и расспросили… К примеру. Несекретному.

Нет, претензий к Маджумдару в этот раз не столько, сколько было раньше. Очень неплохо поработал, и слова весьма уважительные. Но зачем подавать все так, как будто у нас не было до 2013 года никого, способного сравниться с «дельтовскими»?

«Спецуры» у нас всегда хватало. И по классности и уровню подготовки наши специалисты никогда не уступали американским. Другой вопрос, что вообще есть ССО?

Министерство обороны Российской Федерации определяет термин «специальная операция» следующим образом:

Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. Специальные действия войск (сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными, подготовленными и оснащёнными силами, применяющими не характерные для обычных сил методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия).

То есть ССО — это высокомобильная, специально подготовленная, технически оснащённая и экипированная армейская группировка сил Министерства обороны Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.

Ключевое слово — «армейская». То есть, созданная на базе лучших бойцов именно Вооруженных Сил России. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В Америке считают (вполне заслуженно), что за непродолжительное время своего существования ССО уже успели себя проявить и приобрести боевой опыт. Спасибо, согласны. Работа в Крыму и Сирии — хорошее тому подтверждение. Но простите, а кто сказал, что в ССО люди выращивались в пробирках, а не отбирались из различных подразделений, имевших боевой опыт Северного Кавказа и Грузии по принципу «лучшие из лучших»?

Не знаю, может, так в Америке принято?

Дальше немного юмора или откровенного смеха. Опять же не знаю, откуда американцы взяли сведения о том, как финансируются у нас ССО, но почему-то у них есть твердая уверенность, что по финансированию нашим до заокеанских коллег далеко. Тем не менее, результаты наши показывают.

«Конечно, у них нет денег на специализированные вертолёты и воздушные транспортировки», — прокомментировал эксперт по вооружениям Майкл Кофман из Центра анализа ВМС США.

А вот, к примеру, у Совместного командования специальных операций США есть продвинутые многофункциональные вертолёты Sikorsky UH-60, которые в 2011 году были задействованы в операции по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане.

А у наших ССО тогда на вооружении есть как минимум телепорты, если судить по Крыму.

На самом деле очень хотелось бы отправить господина Кофмана на сайт нашего Минобороны (mil.ru). Там хоть и черт ногу сломит, но можно найти информацию о том, что на вооружении и оснащении российских ССО стоят вертолеты Ми-8МТВ-5 (Ми-17Ш). Вполне современные многоцелевые военно-транспортные вертолёты, предназначенные для перевозки личного состава и груза внутри кабины и на внешней подвеске.

Ничего не скажу против «Черного ястреба», это хорошая машина. Но и наш Ми-8МТВ-5 ему мало чем уступит. А если принять во внимание, что эту модификацию можно увешать оружием, эквивалентным комплекту Ми-24, то получается вполне хорошая картинка. Учитывая еще опыт применения Ми-8 в более чем трех десятках военных конфликтов по всему миру.



И самолеты тоже имеются. Ан-26. Не суперновая машина, но проверенная годами.



С чего господин Кофман взял, что у ССО нет денег на вертолеты и самолеты, сложно сказать. Может, денег и нет, но и самолеты, и вертолеты имеются.

Равно как и другая техника, которая должна обеспечить высокую мобильность отрядов ССО. Квадроциклы «Yamaha» 700, гидроциклы BRP SEA-DOO GTX LTD и BRP SEA-DOO RTX-215, автомобили ГАЗ-2330 «Тигр», УАЗ-3132 «Гусар», Багги «Гепард», КамАЗ-5350 «Мустанг» и Toyota «Hilux».

А, и еще БТР-82А.

Дальше господин Кофман продолжает веселить понимающих суть.

«Первым применением командования в реальном бою стала знаменательная аннексия Крыма, особенно захват крымского парламента в самом начале. После этой операции возникло прозвище „вежливые люди”, которым в народе стали именовать российские подразделения специального назначения».

Всем, конечно, очень интересно, наверное, о каких боях ведет речь господин Кофман. Мне тоже. «Вежливыми» этих людей и стали называть именно потому, что они умудрились обеспечить тишину и порядок в Крыму, ни в кого не стреляя и не ведя реальных боев. Может, наиболее оголтелым и непонимающим прикладами по кастрюлям постучали, но вот сколько было видео, сколько было рассказов со всех сторон, и ни одного толкового доказательства того, что «вежливые люди» вели себя невежливо.



А что самое забавное, фактически все «пропавшие без вести» и «расстрелянные и похороненные в ночи» представители ВСУ и ВМФ Украины через некоторое время массово сыграли в дезертиры, ибо оказались на службе в ВС РФ.

Высказывается господин Кофман и о работе ССО в Сирии.

«В сентябре 2015 года КССО переехал в Сирию, где ему приходится брать на себя все более заметную роль в поддержке российских боевых операций. Там КССО участвует в миссиях, начиная от поисков штурмана сбитого Су-24М и возвращения его на базу, розыска бортового самописца сбитого самолета, разведывания целей для ударов крылатых ракет, действий в тылу врага через засады, до акций возмездия в отношении отдельных групп бойцов. Мне кажется, КССО сыграл решающую роль в битве за Пальмиру весной 2016 года и было весьма активно в поддержке сирийского наступления на Алеппо».

Что ж, спасибо господину Кофману за столь высокую оценку и подтверждение (пусть и косвенное) того, что палачи, обстрелявшие наш госпиталь, получили по заслугам.

Мнение с той стороны, тем более, такое, приятно. Тем более, когда оно вполне заслуженное.

Автор статьи, Д. Маджумдар, полагает в заключение: «Учитывая, как быстро КССО и другие войска специального назначения России набираются опыта и умений, они способны стать одними из самых выдающихся соперников, которые однажды могут бросить вызов американским силам».

Что здесь можно сказать в ответ? Только то, что господин редактор журнала The National Interest, видимо, в силу определенных обстоятельств так говорит. Мы его прекрасно понимаем, но… Наши силы специальных операций уже сегодня являются той силой, которая может оказаться не по зубам «дельте» и «морским котикам».

Это все-таки не создание какой-то армейской структуры с «нуля», это фактически реорганизация уже имеющихся армейских сил специального назначения.

Уважаемые господа из журнала The National Interest, не считайте деньги. Смотрите на результаты. А результаты говорили, говорят и будут говорить о том, что наши спецназовцы не способны стать выдающимися соперниками в будущем. Они являются ими в настоящем. А что будет лет через 10–15, мы еще посмотрим.

Да, кстати, и денег у нас за ССО не жалеют.