Сионист Сорос и его местные прислужники в России воспитывают из наших детей бандитов

Характерные для современного образования России события развернулись в одной из школ города Тулы: вместо того, чтобы терпеть и калечить психику детей, родители стали забирать их из класса, где учился ученик-социопат.

В этот раз поводом для очередной волны родительских возмущений стал инцидент с ученицей 4-го класса.

– Дочь позвонила мне из школы в слезах, — рассказывает мама девочки. — Сережа отобрал у нее мобильник, а когда она попыталась забрать свою вещь, толкнул ее с такой силой, что дочка отлетела, ударилась головой об шкаф и рассекла палец. Так больше продолжаться не может!

За последние пару месяцев это третий крупный скандал. Он сломал нос однокласснику, искусал двух других ребят, бросил стулом в учителя.

Новое развлечение – отбирает у ребят мобильники и с них делает ложные вызовы спецслужбам.

Родители рассказывают: мальчик калечит детей, пугает и шантажирует учителей, срывает уроки, хамит. И говорит: «Мне за это ничего не будет!»

А мальчик-то хитер и умен. И, самое главное, он абсолютно прав.

Если мы возьмем в руки главный документ российского образования? ФЗ «Об образовании» последней редакции (2012 год), и посмотрим в раздел о правах ребенка в школе, окажется, что ребенка, согласно документу, фактически НЕЛЬЗЯ НАКАЗАТЬ!

Оставим в стороне воспитание со стороны матери. Мама – психологически уже неисправима, её за такое отношение к сыну только в психушке лечить, но проблема в том, что если не воспитывает родитель, обязано воспитать, или хотя бы наказать, общество. Что об этом говорит Федеральный Закон?

Любые физические наказания полностью убраны, любые психологические считаются негуманными. Что же с ним делать? Ничего, кроме работы психолога. Психолог не имеет власти над ребенком. Он может поставить тому диагноз и оправить лечиться в спецучреждения только с согласия родителей. Нет согласия – нет лечения.

В тульской школе возникла ситуация, которая повторяется во всех без исключения школах России. Согласно закону и Конституции, у нас обязательное начальное и среднее образование для детей. Если ребенок живет на территории, относящейся к данной школе, и школа, допустим, единственная, или другие школы его не принимают, его нельзя из данного образовательного учреждения выгнать.

Более того, если сотрудники школы будут давить на ученика с требованием из школы уйти, его мама (заметим, адвокат), подаст в суд, и суд будет на её стороне.

Если же дети соберутся сами и «накажут» мальчика по правилам старых времен, накажут уже ИХ родителей.

Родители других ребят жаловались в разные инстанции. Но, как выяснилось, сделать с агрессивным ребенком ничего нельзя. Только на учет поставить.

Другие дети не меньше этого малолетнего бандита умны и хитры. Они смотрят: вон, Ване можно, а почему мне нельзя? Сломать нос девочке, отобрать мобильник? Нам же за это ничего не будет? А так как поведенческие реакции закладываются в возрасте 5-12 лет, в 18 лет такой гражданин станет невменяемым беспредельщиком, место которому найдется только в тюрьме.

Кто же виноват в этом? Будьте уверены, те, кто принимал такой ужаснейший закон об образовании, который фактически превращает детей в скотов и запрещает это предотвратить, своих детей обучают совсем в других местах. Определить это совсем не трудно. ФЗ «Об образовании» был принят в последней редакции в 2012 году, основной его разработкой заведовал Андрей Фурсенко, бывший до 20-21 мая 2012 года министром образования России. Сын от первого брака Фурсенко живет сейчас в США. Что характерно, следующий министр образования, Дмитрий Ливанов, В декабре 2012 года выступил с критикой закона, запрещающего гражданам США усыновление российских детей-сирот, внесённого депутатом Государственной думы от «Единой России» Екатериной Лаховой.

Если же мы копнем более глубоко, окажется, что основные моменты ФЗ соотносятся с т. н. европейской системой обучения – «Болонской системой», и Конвенцией о правах ребенка, разработанной в той же Европе и рекомендованной к применению в российском образовании специалистами небезызвестной Высшей школы экономики (!), созданной при финансовой поддержке Фонда Сороса.

Фонд Сороса известен тем, что при его патронаже или патронаже аффилированных с ним структур издаются такие, например, книги, как «Семья у нас и у других» Веры Тименчик (всем интересующимся срочно гуглить – волосы дыбом встанут).

В книге рассказывается о нем в весьма восторженных тонах. Детям предлагается узнать то, о чем «мало кто знает», - историю гомосексуальных браков, в которой прямым текстом говорится о педофилии. Но, наверное, стоит процитировать: «у африканской народности азанде мужчинам разрешалось иметь несколько жен, но при этом другим мужчинам жен не хватало, поэтому они могли брать себе в «жены» юношей 12-20 лет. С родителями мальчика «муж» должен был вести себя так, как положено почтительному зятю. Если мальчик изменял с другим мужчиной, его «муж» мог потребовать немедленно заплатить за нарушение супружеской верности. Мальчик выполнял все работы по дому и сохранению имущества, которые обычно выполняла женщина. Однако, когда «мальчик-жена» достигал зрелости, он уходил от «мужа», становился воином и брал себе в жены женщину, если, конечно, удавалось. Если нет – он тоже находил себе «мальчика-жену».

В этой вопиющей ситуации остается открытым вопрос: что же делать? Если мы действуем по букве закона, то – ничего. Оставить все как есть и, накопив денег, убежать от этого маньяка в частную школу. Менять надо буквально весь закон, отказываться как от проклятия от Болонской системы и Конвенции о правах ребенка, возрождать советскую систему обучения и исправления трудных подростков, посадить, наконец-то, всех специалистов ВШЭ на самолет и отправить туда, где они пригодятся – к африканским людоедам-гурманам.

Если этого не произойдет, следующие десятилетия мы увидим поколение людей, сошедших от безнаказанности с ума.