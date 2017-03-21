Сирия: ПВО сбили беспилотник Израиля

Системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Согласно его данным, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра. Аппарат принадлежит модели "Skylark", его масса составляет около 7 килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма.

Иных деталей инцидента пока не приводится.

В ночь на пятницу израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, в свою очередь, отрицают наличие потерь и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения "Хезболлах", которые сражаются на стороне президента Башара Асада.

Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал, что будет и впредь пресекать поставки оружия "Хезболлах", а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.

Комментируя данное заявление, президент САР Башар Асад подчеркнул, что защита границ страны является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от того, с какими утверждениями выступает минобороны Израиля.