Сирия: Русский Легион наступает под Пальмирой. Агонизирует Восточная Гутта

Сирийская армия и Силы национальной обороны при поддержке боевых вертолетов ВКС России продолжили дальнейшее продвижение вглубь территории террористов ИГИЛ в пригороде Пальмиры.

Они заняли горную гряду к северу от горы Мазар и атаковали отряды ИГИЛ возле горы Аль-Харам. Правительственные силы также отбили у террористов ИГИЛ перекресток Талила и высоты Талила в южной части пригорода Пальмиры. Кроме того, продолжились бои в районе Арак, где армия и Силы национальной обороны наступали на отряды ИГИЛ.

Важную роль в операции сыграли войска недавно сформированного 5 легиона, которого обучили и вооружили русские.

Текущая боевая операция четко показывает то, что слухи о броске армии в направлении Дейр-эз-Зора, появившиеся в некоторых правительственных источниках, далеки от реальности.

Как ранее сообщал Южный Фронт, основная цель правительственных сил – занять пригород Пальмиры, включая высоты, газовые и нефтяные месторождения, которые в настоящий момент продолжают контролировать террористы ИГИЛ.

Правительственные силы во главе с сирийским армейским спецназом Силы тигра освободили от игиловцев высоту Ум Аль-Мурра, деревни Ум Аль-Мурра, Шарима и Джуни Аль-Салама возле города Дейр Хафер в провинции Алеппо. Наступление продолжилось в направлении на Аквилу и Кусейр. Если Аквила будет освобождена, то правительственные силы перережут основную дорогу, соединяющую подконтрольный ИГИЛ город с остальными силами ИГИЛ в данной провинции.

19 марта террористы ИГИЛ провели наступление в долине Аль Азиб, чтобы вынудить правительственные силы перекрыть трассу Аль-Саламия – Итрия. Скорее всего, цель атаки игиловцев была отвлечь внимание сирийской армии от операций в пригороде Пальмиры. Но все же террористы не смогли перебросить достаточное количество сил, чтобы создать крупную угрозу позициям правительственных сил.

Хаят Тахрир Аш-Шам (коалиция группировок боевиков под руководством Джебхат Фатех Аш-Шам, бывшая Джебхат Ан-Нусра) провела наступление на правительственные силы в промзоне Кабун в Дамаске. Хаят Тахрир Аш-Шам применила автомобили-смертники, чтобы пробить оборону правительственных сил, и заняла несколько точек, включая здание электросетевой компании. Далее правительственные силы провели контратаку и отбили данное здание. Цель наступления боевиков – воссоединить район Кабун с районом Джобар в регионе Восточная Гута, который удерживают боевики.

Боевики складывают оружие в районе Аль-Ваер в Хомсе после заключения соглашения с правительством при посредничестве России. Район уже покинули свыше 1,5 тысяч боевиков и членов их семей. По оценкам экспертов, порядка 8 тысяч человек будут перевезены в Идлиб. Свыше 40 тысяч останутся в Аль-Ваере после того, как правительство возьмет его под полный контроль.