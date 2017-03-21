Смерть Дэвида Рокфеллера ослабит позиции его клана

Представитель династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Экономист Валентин Катасонов в эфире радио Sputnik отметил, что клан Рокфеллеров стал символом финансово-экономической мощи США.

Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.

Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Он родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года, окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. Во время Второй мировой войны Рокфеллер работал на военную разведку в Северной Африке и Франции. После войны, в 1946 году, начал карьеру в Chase Manhattan Bank, а в 1961 году стал его президентом. Двадцать лет спустя, в 1981 году, ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности.

Рокфеллер известен как убежденный глобалист и идеолог неоконсерватизма. На протяжении многих лет был участником заседаний Бильдербергского клуба, входил в его "комитет управляющих". Кроме того, в 1970-1985 годах он возглавлял совет директоров американского Совета по международным отношениям, а затем был его почетным председателем.

В рейтинге, опубликованном Forbes в понедельник, Рокфеллер занял 581-е место вместе с еще несколькими миллиардерами, чье состояние также оценивается в 3,3 млрд долларов. По данным Forbes, он был самым старым миллиардером в мире.

По словам профессора кафедры международных финансов МГИМО, доктора экономических наук Валентина Катасонова, Дэвид Рокфеллер стал символом империи Рокфеллеров.

"Дэвид Рокфеллер на протяжении многих послевоенных десятилетий был неким символом финансовой империи клана Рокфеллеров. Империя Рокфеллеров – это и нефтяной бизнес, и оборонный комплекс, и банки Уолл-стрит. Так что это действительно символ финансово-экономической мощи США, хотя сегодня позиции Рокфеллеров, может, и не являются столь монопольными, какими они были в первые послевоенные десятилетия", – сказал Валентин Катасонов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что клан Рокфеллеров сопоставим с другим не менее могущественным кланом – Ротшильдов.

"Клан Рокфеллеров по своему калибру, по своему весу сопоставим с другим гигантским кланом – кланом Ротшильдов. И многие конспирологические концепции, многие политические концепции строятся на понимании мира, как противостоянии этих двух гигантских кланов. Возможно, уход из жизни Дэвида Рокфеллера станет символичным, и произойдет некое ослабление позиций той финансовой группы, которая была сильна в первые послевоенные десятилетия", – сказал Валентин Катасонов.