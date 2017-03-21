Скончался старейший миллиардер в мире, Дэвид Рокфеллер-старший. Бизнесмен скончался в своем имении в штате Нью-Йорк в возрасте 101 года. Он был последним остававшимся в живых внуком Джона Рокфеллера - первого американского миллиардера и основателя нефтяной компании Standard Oil. Дэвид Рокфеллер возглавлял второй старейший банк США Chase Manhattan около двадцати лет и обладал огромным влиянием во всем мире, отмечает NYT. Комментирует известный историк, директор Института системно-стратегического анализа Смерть людоеда: правда и мифы о клане Рокфеллеров. Андрей Фурсов