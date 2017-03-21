США хотят запретить провоз гаджетов в самолетах, прибывающих в США

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

США хотят запретить провоз гаджетов в самолетах, прибывающих в США

Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, возможный запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

Запрет на провоз электронных устройств будет распространяться на рейсы из десяти аэропортов в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Запрет коснётся авиарейсов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

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