США хотят запретить провоз гаджетов в самолетах, прибывающих в США

Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, возможный запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

Запрет на провоз электронных устройств будет распространяться на рейсы из десяти аэропортов в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Запрет коснётся авиарейсов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.