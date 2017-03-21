Строительство учительских домов в Хакасии одобрили в федеральном центре

Хакасия стала одним из первых субъектов Российской Федерации, реализующих такие проекты. В этом году в аале Койбалы Бейского района планируется построить Учительский дом.

Одним из важнейших результатов недавней встречи главы Хакасии Виктора Зимина с министром образования и науки России Ольгой Васильевой стало обсуждение программы строительства в нашей республике учительских домов. Сегодня в Хакасии успешно работают четыре таких малокомплектных школы, в которых есть библиотека, спортивный зал, интернет, современное техническое оснащение. По итогам встречи федеральный министр поддержала идею строительства учительских домов.

– Ольга Васильевна поддержала нас, сказав, что это очень правильная программа, особенно в малом селе. Ведь очень важно сохранить национальную культуру, язык, связь со своими корнями, – подвел итог Виктор Зимин.

В планах республики строительство ещё четырёх таких учительских домов. Стоимость такого объекта, с учётом оснащения, составляет 30 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства РХ.





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