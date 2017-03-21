Студенты из Хакасии окунулись в традиции Изумрудного острова

Виртуальное путешествие в Ирландию организовали сотрудники национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.

Учащимся педколледжа рассказали о Дне святого Патрика, который символизирует принятие христианства в Ирландии. Участники встречи также узнали, где находится Тропа гигантов, замки с привидениями и Титаник Белфаст. Затем они поиграли в «Брейн-ринг». Интеллектуальное состязание посвящено Дню святого Патрика.

Студенты продемонстрировали знание истории, традиций и символов национального праздника ирландцев. Отвечать на вопросы, выполнять задания нужно было только на английском языке. Участники разгадывали ребусы от старичка Лепрекона, ловили удачу в поисках счастливого трилистника с четырьмя лепестками, читали короткие стишки – лимерики, сообщили в пресс-службе минкультуры РХ.

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