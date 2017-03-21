Трудоустройство полицейского обошлось Саяногорскому расчётно-кассовому центру в 100 тысяч рублей

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура выявила в деятельности общества с ограниченной ответственностью СРКЦ нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Директор организации принял на работу бывшего дознавателя отдела МВД. Заключил с ним трудовой договор, однако сведения о трудоустройстве бывшего федерального государственного гражданского служащего предыдущему работодателю не отправил.

Мировой судья привлёк юридическое лицо к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РХ.

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