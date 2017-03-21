В Абакане арестовали груз с потенциально опасными курами-несушками

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сомнительный пернатый груз без ветеринарных сопроводительных документов задержали во время совместного рейда ветеринарные инспекторы и сотрудники ДПС.

В минувшие выходные в районе спортивного комплекса Абакана (проезд Октябрьский) при въезде на площадку для реализации сельскохозяйственной птицы и животных проводился контроль ввозимого груза. На соответствии ветеринарным требованиям Российской Федерации проверено содержимое 37 автофургонов. В двух случаях владельцы груза кур-несушек (100 голов) не смогли представить требуемые ветеринарные сопроводительные документы. Птица направлена по месту погрузки. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хакасии и Тыве и Кемеровской области.

 

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