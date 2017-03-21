В Абакане Форд, проехавший на красный врезался в автоледи на Ладе

Зацепил виновник ДТП ещё и Хонду. В аварии пострадала водитель Лады.

Стали известны подробности аварии, произошедшей накануне на перекрёстке улиц Крылова и Кирова в Абакане. Житель Алтайского района за рулём Форда проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался сразу в два автомобиля: ладу, которой управляла женщина 1987 года рождения, и в Хонду, за рулём иномарки находился молодой человек 1990 года рождения.

В ДТП пострадала автоледи: у неё диагностирован перелом левого колена. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

За час до этого происшествия на другом перекрёстке случилось похожее ДТП: виновник не уступил дорогу и также врезался сразу в две другие машины.

Госавтоинспекторы отмечают, что обе аварии произошли в часы-пик по вине иногородних водителей, поэтому обращают внимание гостей города на соблюдение скоростного режима, позволяющего ориентироваться в плохо знакомой дорожной обстановке. Также в эти часы солнце может ослеплять водителей бликами, поэтому нужно быть особенно внимательными за рулём.

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