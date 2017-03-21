В Краснодарском крае медики совершили прорыв в биоинженерных технологиях

Впервые врачами Краснодарского края была получена искусственная кожа из собственных клеток пациента. С ее помощью специалисты НИИ-ККБ№ 1 вылечили тяжелую ожоговую рану.

В конце февраля в Краевую клиническую больницу № 1 на вертолете санитарной авиации был доставлен 60-тилетний мужчина из Крымска. До 30% поверхности его тела покрывали тяжелые ожоги. Чтобы спасти жизнь пострадавшего было принято решение использовать биоинженерные технологии. Первым делом врачи взяли у больного небольшой участок неповрежденной кожи размером 5-7 см² и передали его в научную лабораторию НИИ-ККБ№ 1. Здесь на его основе начали выращивать особые клетки — фибробласты. Параллельно с учеными-биологами ожоговые хирурги и реаниматологи боролись за жизнь мужчины: удаляли мёртвые ткани, стабилизировали общее состояние, готовили раны к аутопластике. К середине марта фибробласты «дозрели». С помощью этих обновленных клеток и участка здоровой кожи пациента комбустиологи благополучно закрыли тяжелую ожоговую рану. Первые результаты вдохновляют: «новая-старая» кожа приживается всего за 4 дня! Для сравнения, в среднем адаптация кожного участка без фибробластов проходит в течение 10-12 дней. Эти данные подтверждают общий вывод: биоинженерные технологии дают реальные шансы на быстрое и успешное выздоровление от самых серьезных заболеваний.

В 2014 году, при поддержке администрации Краснодарского края на базе НИИ-ККБ№ 1 была основана научная лаборатория разработки и изучения новых технологий лечения заболеваний. Благодаря стараниям ученых-биологов кубанскими хирургами была взята на вооружение обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП). С прошлого года она применяется для лечения долго незаживающих язв нижних конечностей (в комплексе с аутодермопластикой), а также — рецидивных стриктур мочеиспускательного канала, урогенитальных свищей в урологии. Эта технология безопасна для человека, в разы улучшает и ускоряет его восстановление. ОТП широко используется в косметологии, спортивной медицине, ортопедии, о чем свидетельствуют многочисленные статьи и патенты. С недавнего времени в лаборатории приступили к выращиванию аутологичных («собственных», т. е. из организма самого пациента) клеток. Полным ходом идут научные исследования по созданию искусственной кожи.

Успехи в этом направлении помогут решить острую проблему дефицита кожных покровов при лечении больных с тяжелыми термическими ожогами. Сегодня на территории России 4 лаборатории занимаются выращиванием клеток. Та, что на базе НИИ-ККБ№ 1 — самая крупная и оснащенная среди них.