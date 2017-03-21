В ЛНР заявили о диверсантах из числа иностранных наёмников, воюющих на стороне украинских силовиков

К линии соприкосновения в Донбассе прибыли диверсанты из числа иностранных наёмников, которые воюют на стороне украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Установлено, что в зону ответственности 54-й бригады, в населённый пункт Светлодарское, прибыло подразделение в количестве 18 человек, экипированных в форму образца НАТО и имеющих на вооружении снайперские винтовки Barrett М107А1», — цитирует Марочко.

Он отметил, что Народной милиции известно, что они прибыли для выполнения задач диверсионно-террористического характера.