В Сирии 130 ракет РСЗО «Град» стерли с лица земли штаб боевиков

21.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Сирии 130 ракет РСЗО «Град» стерли с лица земли штаб боевиков

Появились уникальные кадры, снятые разведывательным дроном ВКС РФ в Сирии. На видео, появившемся в Интернете, запечатлен момент мощного обстрела сирийской армией одной из баз запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.

Предположительно, удар по позиции террористов был совершен реактивными системами залпового огня. В СМИ появилась информация, что артиллерия выпустила более трех полных пакетов из РСЗО «Град». В конце видеозаписи видно, что обстрел с воздуха вызвал детонацию боеприпасов, спрятанных на складах террористов.

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