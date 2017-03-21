В Сирии 130 ракет РСЗО «Град» стерли с лица земли штаб боевиков

Появились уникальные кадры, снятые разведывательным дроном ВКС РФ в Сирии. На видео, появившемся в Интернете, запечатлен момент мощного обстрела сирийской армией одной из баз запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.

Предположительно, удар по позиции террористов был совершен реактивными системами залпового огня. В СМИ появилась информация, что артиллерия выпустила более трех полных пакетов из РСЗО «Град». В конце видеозаписи видно, что обстрел с воздуха вызвал детонацию боеприпасов, спрятанных на складах террористов.