В Свердловской области корпус, который простаивал 9 лет, превратили в современную козью ферму

Французских коз разводят на ферме в поселке Садовый. Для них реконструировали корпус, который простаивал последние 9 лет. Его оснастили современным оборудованием — конвейерной кормовой лентой, автоматическими поилками с тёплой водой.

Альпийские козы, которые прибыли на Урал из Франции в конце ноября 2016 года, ждут первое потомство. Это значит, что уже в апреле они начнут давать молоко, из которого на Верхнепышминском молочном заводе будут изготавливать элитные сыры. Первые партии продукции получат в апреле. Стоимость проекта — около 300 млн рублей.

На ферме содержатся 900 коз и 28 козлов. За ними ухаживают 14 человек, но вскоре штат будут увеличивать — примут на работу доярок. Через месяц, козы начнут доиться, и из их молока будут делать сыры Бри, Камамбер и Бюш. Местные технологи прошли обучение во Франции. Сейчас они отрабатывают новые производства элитных сыров в заводской лаборатории. Пробуют различные закваски и ферменты.

Цех, где будут выпускать элитные сыры, сейчас достраивают. В планах у руководства Верхнепышминского молочного завода выпускать до 10 тонн готовой продукции в месяц.

Дарья Медведева, сменный мастер молочно-товарной фермы: «Если она сукотная, то мы её переводим уже в другную группу. У неё уже, соответственно, другое кормление, другой уже уход, рацион. А если она не сукотная, то она, получается, остаётся в группе с козлом, чтобы уже, как бы, дальше осеменялась».

Сыры с белой плесенью появятся в торговых точках Екатеринбурга и Верхней Пышмы уже в начале лета. Примерная стоимость одного килограмма сыра составит тысячу рублей.