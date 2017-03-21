В Хакасии на Чыл Пазы будет работать восемь площадок

На республиканском ипподроме 25 марта во время празднования хакасского нового года жители и гости республики смогут посетить площадки: центральную - «Он алгай», игровую - «Ойыннар», молодежную - «Чииттер алгайы», «Умелые руки» - «Ус холлар», детскую - «Олганнарга орын», «Национальная кухня» - «Хан, хыйма, мÿн», спортивную - «Спортха чарыдылган орын» и ярмарочную - «Садыг орыны».

В 10 утра начнёт работать сельскохозяйственная ярмарка «Садыг орыны». В 11 часов можно будет угоститься блюдами национальной кухни на площадке "Хан, хыйма, мун". Сам праздник стартует в полдень. На площадке «Ус холлар» хакасские умельцы представят лучшие национальные сувенирные изделия. На центральной площадке «Он алгай» в 12 часов состоится театрализованное открытие праздника «Чыл айлары» - «Двенадцать месяцев», где перед зрителями предстанут 12 месяцев в образе Верхних Творцов (Чайаанов). С 12.30 пройдет вручение наград «Человек года». С 12.40 начнется праздничный концерт «Чалахай часхы» - «Радость весны» с участием ведущих артистов Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова. С 13.10 пройдет театрализованный конкурс «Чайааннарнын чоллары» - «Дороги Творцов» среди представителей муниципальных образований республики. С 14.40 состоится концерт победителей республиканских фестивалей и конкурсов «Ирке чирiм» «Нежность земли», а с 15.30 пройдет тожественное награждение участников конкурса «Дороги Творцов». На игровой площадке «Ойыннар» с 12.40 возле юрт муниципальных образований республики пройдет конкурс сюжетно-игровой программы «Петук ойыннары» - «Петушиные игры», где можно будет поучаствовать в различных национальных забавах. Молодежная площадка «Чииттер алгайы» - «Взгляд молодых» начнет свою работу на главной сцене в 15.10 с дефиле современной этнической моды от дизайнера Хакасской молодежной общественной организации «Асхыр» Тарики Казагашевой, далее с творческими номерами выступит молодежь республики. Детская площадка «Олганнар ойыны» начнет свою работу с 12.40. На площадке «Спортха чарыдылган орын» с 12.30 пройдут спортивные состязания и национальные игры, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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