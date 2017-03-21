В Хакасии особенных детей отправили в сказку

Путешествие в волшебный мир сказочных героев организовали специалисты Саяногорского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Малыши, находящиеся на реабилитации в центре, перечисляли сказочных персонажей, пели песни из мультипликационных фильмов, выполняли конкурсные задания и даже играли на музыкальных инструментах. Завершилась интересная встреча танцами и инсценировкой сказки «Теремок». Ежегодно в Саяногорском реабилитационном центре восстанавливают здоровье более двух тысяч детей с различными патологиями. Дети посещают механический и ручной массаж, физиопроцедуры, рефлексотерапию, фитолечение, ингаляции и многое другое, в пресс-службе министерства социальной защиты Хакасии.

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