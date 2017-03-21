В Хакасии пострадавший в апрельских пожарах 2015 года получит компенсацию

21.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Травмированный во время огненной стихии получит из федерального бюджета 400 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение подписано Правительством России. Денежные средства поступят в республику ориентировочно в начале апреля 2017 года и будут перечислены пострадавшему. Как сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пБ Хакасии, всего из средств федерального бюджета была оказана помощь 149 травмированным в результате пожаров жителям республики. В общей сложности сумма компенсаций составила 37 миллионов 200 тысяч рублей (из них пяти гражданам по судебным решениям). За средний или тяжкий вред здоровью предусмотрена компенсация в размере 400 тысяч рублей, за легкий вред – 200 тысяч рублей.

 

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