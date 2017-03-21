В Хакасии проживает 55 человек, которым требуется лечение высоко затратными лекарственными препаратами

В 2016 году на закупку препаратов для лечения орфанных или ультра редких заболеваний в республике потребовалось свыше 72 миллионов рублей.

Лечение орфанных или редких заболеваний является чрезвычайно дорогостоящим, а его финансирование весьма затруднительным. О том, как помочь таким больным, а также федеральным и республиканским льготникам, нуждающимся в лекарственных средствах, в своём докладе на заседании "круглого стола» в Сочи своим коллегам рассказал Уполномоченный по правам человека в Хакасии Александр Чистотин. По его словам, больше половины обращений граждан к уполномоченному имеют отношение к реализации прав на социальные гарантии, включая социальную поддержку, жилищные вопросы, пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание. Особенно остро льготники реагируют на задержку бесплатного получения жизненно необходимых лекарств и средств реабилитации. Это неудивительно, так как каждый третий житель Хакасии — пенсионер, а каждый четвёртый — федеральный или региональный льготник.

— Больные, проживающие в регионах, бюджет которых позволяет выделить необходимые суммы, имеют возможность получить лечение своевременно и в полном объёме, но в большинстве регионов вопросы лечения льготных категорий граждан стоят достаточно остро. Но ведь жизнь и здоровье граждан, не должны и не могут зависеть от финансовых возможностей региона. Для лечения таких заболеваний нужны субвенции из федерального бюджета, подчеркнул в своём выступлении Александр Чистотин.

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