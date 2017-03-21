В Хакасии руководителей оркестровых и ансамблевых коллективов научили играть на чатхане и ыыхе

В центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоялся семинар-практикум «Особенности исполнительства игре на хакасских национальных инструментах».

Специалисты института искусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова по хакасским народным инструментам поделились своим опытом и знаниями в этой области. Доцент кафедры народного художественного творчества Людмила Кирбижекова провела занятие на тему «Современная методика работы с оркестром». Председатель предметно цикловой комиссии музыкального колледжа по национальным хакасским музыкальным инструментам Людмила Конышева рассказала об игре на хомысе. Народный мастер (Чон Узы) Хакасии Сергей Чарков поделился богатым опытом изготовления хакасских музыкальных инструментов и провёл мастер-класс игры на чатхане и ыыхе.

В семинаре приняли участие руководители оркестровых и ансамблевых коллективов из Абакана, Аскизского и Бейского районов.

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