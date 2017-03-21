В Хакасии три тысячи сертификатов на маткапитал выдано через МФЦ

Торжественное вручение юбилейного 3000 сертификата на материнский капитал семье Катанцевых состоялось в Отделе по работе с заявителями ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» в Абакане. Средства господдержки они планируют направить на улучшение жилищных условий.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии, всего с начала действия программы по поддержке семей с детьми в республике выдано 36000 сертификатов. Соглашение о сотрудничестве между региональным Отделением ПФР и "МФЦ Хакасии" действует уже третий год. За это время в многофункциональный центр за получением сертификатов на материнский капитал обратились 3000 жителей республики. Приём граждан ведётся в 40 структурных подразделениях МФЦ во всех городах и районах республики. С начала текущего года в нашей республике подано 408 заявлений на получение сертификата на материнский капитал. Из них: 136 – в территориальных органах ПФР, 240 – в МФЦ, 32 – по интернету.

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